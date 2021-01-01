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Кабель Транскаб-ППСКТнг(B)-HF
Кабель Транскаб-ППСКТнг(B)-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля Транскаб-ППСКТнг(B)-HF
Транскаб-ППСКТнг(B)-HF 4,0 4000
Транскаб-ППСКТнг(B)-HF 16 660
Транскаб-ППСКТнг(B)-HF 95 1000
Транскаб-ППСКТнг(B)-HF 120 1000
Транскаб-ППСКТнг(B)-HF 185 3000