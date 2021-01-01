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Кабель Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF
Кабель Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF
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Расшифровка кабеля Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 1,5 660
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 1,5 1000
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 2,5 660
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 4,0 660
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 4,0 1000
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 4,0 3000
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 95 3000
Транскаб-ППСКТОнг(A)-HF 120 4000