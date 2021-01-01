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Кабель Транскаб-ППСРТнг
Кабель Транскаб-ППСРТнг
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля Транскаб-ППСРТнг
Транскаб-ППСРТнг 6 2000
Транскаб-ППСРТнг 16 1000
Транскаб-ППСРТнг 70 2000
Транскаб-ППСРТнг 70 4000
Транскаб-ППСРТнг 95 4000
Транскаб-ППСРТнг 120 1000
Транскаб-ППСРТнг 185 4000
Транскаб-ППСРТнг 300 1000