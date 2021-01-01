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    Кабель ТСВ 5х3х0,5

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    Расшифровка кабеля ТСВ 5х3х0,5

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    Производители маркировки ТСВ 5х3х0,5

    Маркировка
    Производитель
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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