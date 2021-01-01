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Кабель ТЗАБп
Кабель ТЗАБп
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗАБп
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗАБп
ТЗАБп 4х4х0,9
ТЗАБп 4х4х1,2
ТЗАБп 7х4х0,9
ТЗАБп 7х4х1,2
ТЗАБп 12х4х0,9
ТЗАБп 12х4х1,2
ТЗАБп 14х4х0,9
ТЗАБп 14х4х1,2
ТЗАБп 19х4х0,9
ТЗАБп 19х4х1,2
ТЗАБп 27х4х0,9
ТЗАБп 27х4х1,2
ТЗАБп 37х4х0,9
ТЗАБп 37х4х1,2