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Кабель ТЗАБпШп
Кабель ТЗАБпШп
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗАБпШп
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗАБпШп
ТЗАБпШп 4х4х0,9
ТЗАБпШп 4х4х1,2
ТЗАБпШп 7х4х0,9
ТЗАБпШп 7х4х1,2
ТЗАБпШп 12х4х0,9
ТЗАБпШп 12х4х1,2
ТЗАБпШп 14х4х0,9
ТЗАБпШп 14х4х1,2
ТЗАБпШп 19х4х0,9
ТЗАБпШп 19х4х1,2
ТЗАБпШп 27х4х0,9
ТЗАБпШп 27х4х1,2
ТЗАБпШп 37х4х0,9
ТЗАБпШп 37х4х1,2
ТЗАБпШп 52х4х0,9