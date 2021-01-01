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Кабель ТЗАШп
Кабель ТЗАШп
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗАШп
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗАШп
ТЗАШп 4х4х0,9
ТЗАШп 4х4х1,2
ТЗАШп 7х4х0,9
ТЗАШп 7х4х1,2
ТЗАШп 12х4х0,9
ТЗАШп 12х4х1,2
ТЗАШп 14х4х0,9
ТЗАШп 14х4х1,2
ТЗАШп 19х4х0,9
ТЗАШп 19х4х1,2
ТЗАШп 27х4х0,9
ТЗАШп 27х4х1,2
ТЗАШп 37х4х0,9
ТЗАШп 37х4х1,2
ТЗАШп 52х4х0,9
ТЗАШп 52х4х1,2