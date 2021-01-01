О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ТЗБГ
Кабель ТЗБГ
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ТЗБГ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗБГ
ТЗБГ 12х4х0,9
ТЗБГ 19х4х0,9
ТЗБГ 19х4х1,2
ТЗБГ 27х4х1,2
ТЗБГ 37х4х0,9
ТЗБГ 37х4х1,2
ТЗБГ 52х4х0,9
ТЗБГ 102х4х0,9