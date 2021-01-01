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Кабель ТЗБл
Кабель ТЗБл
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗБл
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗБл
ТЗБл 4х4х0,9
ТЗБл 4х4х1,2
ТЗБл 7х4х0,9
ТЗБл 7х4х1,2
ТЗБл 12х4х0,9
ТЗБл 12х4х1,2
ТЗБл 14х4х0,9
ТЗБл 14х4х1,2
ТЗБл 19х4х0,9
ТЗБл 19х4х1,2
ТЗБл 27х4х0,9
ТЗБл 27х4х1,2
ТЗБл 37х4х0,9
ТЗБл 37х4х1,2
ТЗБл 52х4х0,9
ТЗБл 52х4х1,2
ТЗБл 61х4х0,9
ТЗБл 61х4х1,2