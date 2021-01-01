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Кабель ТЗБлГ
Кабель ТЗБлГ
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗБлГ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗБлГ
ТЗБлГ 4х4х0,9
ТЗБлГ 4х4х1,2
ТЗБлГ 7х4х0,9
ТЗБлГ 7х4х1,2
ТЗБлГ 12х4х0,9
ТЗБлГ 12х4х1,2
ТЗБлГ 14х4х0,9
ТЗБлГ 14х4х1,2
ТЗБлГ 19х4х0,9
ТЗБлГ 19х4х1,2
ТЗБлГ 27х4х0,9
ТЗБлГ 27х4х1,2
ТЗБлГ 37х4х0,9
ТЗБлГ 37х4х1,2
ТЗБлГ 52х4х0,9
ТЗБлГ 52х4х1,2
ТЗБлГ 61х4х0,9