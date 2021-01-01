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Кабель ТЗБп
Кабель ТЗБп
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗБп
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗБп
ТЗБп 4х4х1,2
ТЗБп 7х4х0,9
ТЗБп 7х4х1,2
ТЗБп 12х4х1,2
ТЗБп 19х4х1,2
ТЗБп 37х4х1,2