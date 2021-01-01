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Кабель ТЗЭГ
Кабель ТЗЭГ
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ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗЭГ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗЭГ
ТЗЭГ 4х4х0,9
ТЗЭГ 4х4х1,2
ТЗЭГ 7х4х1,2
ТЗЭГ 12х4х1,2
ТЗЭГ 14х4х0,9
ТЗЭГ 14х4х1,2
ТЗЭГ 19х4х1,2
ТЗЭГ 27х4х0,9
ТЗЭГ 27х4х1,2
ТЗЭГ 37х4х1,2