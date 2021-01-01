О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ТЗГ
Кабель ТЗГ
Выбрать сечение
ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗГ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗГ
ТЗГ 4х4х0,9
ТЗГ 4х4х1,2
ТЗГ 7х4х0,9
ТЗГ 7х4х1,2
ТЗГ 12х4х0,9
ТЗГ 12х4х1,2
ТЗГ 14х4х0,9
ТЗГ 14х4х1,2
ТЗГ 19х4х0,9
ТЗГ 19х4х1,2
ТЗГ 27х4х0,9
ТЗГ 27х4х1,2
ТЗГ 37х4х0,9
ТЗГ 37х4х1,2
ТЗГ 52х4х0,9
ТЗГ 52х4х1,2
ТЗГ 61х4х0,9
ТЗГ 61х4х1,2