О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ТЗПАБп
Кабель ТЗПАБп
Выбрать сечение
ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗПАБп
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ТЗПАБп
ТЗПАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
ТЗПАБп 4х4х0,9
ТЗПАБп 4х4х1,2
ТЗПАБп 7х4х0,9
ТЗПАБп 7х4х1,2
ТЗПАБп 12х4х0,9
ТЗПАБп 12х4х1,2
ТЗПАБп 14х4х0,9
ТЗПАБп 14х4х1,2
ТЗПАБп 18х4х0,9
ТЗПАБп 19х4х0,9