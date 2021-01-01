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    Кабель ТЗПАБпШп 4х4х1,2

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 24641-81

    Расшифровка кабеля ТЗПАБпШп 4х4х1,2

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    Наличие кабеля ТЗПАБпШп 4х4х1,2

    Маркировка
    Производитель
    ТЗПАБпШп 4х4х1,2
    ООО «Славкабель» Москва
    ТЗПАБпШп 4х4х1,2
    ООО «ТехКабель» Санкт-Петербург
    ТЗПАБпШп 4х4х1,2
    ООО «Тесла» Красноярск
    ТЗПАБпШп 4х4х1,2
    ООО «Спецкомплектация»
    ТЗПАБпШп 4х4х1,2
    ООО «ЭнергоСвязь» Ростов-на-Дону
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