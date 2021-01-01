Кабель ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗПАБпШп 4х4х1,2
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Наличие кабеля ТЗПАБпШп 4х4х1,2
Маркировка
Производитель
ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ООО «Славкабель» Москва
ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ООО «ТехКабель» Санкт-Петербург
ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ООО «Тесла» Красноярск
ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ООО «Спецкомплектация»
ТЗПАБпШп 4х4х1,2
ООО «ЭнергоСвязь» Ростов-на-Дону