Кабель ТЗПАШп 7х4х0,9
ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗПАШп 7х4х0,9
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Наличие кабеля ТЗПАШп 7х4х0,9
Маркировка
Производитель
ТЗПАШп 7х4х0,9
ИП Богатырев Дмитрий Михайлович Самара
ТЗПАШп 7х4х0,9
ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
ТЗПАШп 7х4х0,9
ООО «СвязьЭнерго» Москва
ТЗПАШп 7х4х0,9
ООО «Диана» Санкт-Петербург
ТЗПАШп 7х4х0,9
ООО «Славкабель» Москва