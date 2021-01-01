Кабель ТЗПАШп 7х4х1,2
ГОСТ 24641-81
Расшифровка кабеля ТЗПАШп 7х4х1,2
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля ТЗПАШп 7х4х1,2
Маркировка
Производитель
ТЗПАШп 7х4х1,2
ООО «Проводов» Ульяновск
ТЗПАШп 7х4х1,2
ООО «СвязьЭнерго» Москва
ТЗПАШп 7х4х1,2
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания» Санкт-Петербург
ТЗПАШп 7х4х1,2
АО «Казэнергокабель» Павлодар
ТЗПАШп 7х4х1,2
ООО «SV-Кабель» Москва