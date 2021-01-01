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    Кабель ТЗПАШп 7х4х1,2

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 24641-81

    Расшифровка кабеля ТЗПАШп 7х4х1,2

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    Наличие кабеля ТЗПАШп 7х4х1,2

    Маркировка
    Производитель
    ТЗПАШп 7х4х1,2
    ООО «Проводов» Ульяновск
    ТЗПАШп 7х4х1,2
    ООО «СвязьЭнерго» Москва
    ТЗПАШп 7х4х1,2
    ООО «АЛГРУП Кабельная Компания» Санкт-Петербург
    ТЗПАШп 7х4х1,2
    АО «Казэнергокабель» Павлодар
    ТЗПАШп 7х4х1,2
    ООО «SV-Кабель» Москва
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