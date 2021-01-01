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Характеристики кабеля и провода
Провод для радио, провода для электроустановок
Провод для радио, провода для электроустановок
РПШ - 380В
РПШ - 660В
РПШМ - 380В
РПШМ - 660В
РПШЭ - 380В
РПШЭ - 660В
РПШЭМ - 380В
РПШЭМ - 660В
РПШЭМО - 380В
РПШЭО - 380В
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: