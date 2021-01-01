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    Провод для радио, провода для электроустановок

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    РПШ - 380В РПШ - 660В РПШМ - 380В РПШМ - 660В РПШЭ - 380В РПШЭ - 660В РПШЭМ - 380В РПШЭМ - 660В РПШЭМО - 380В РПШЭО - 380В

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: