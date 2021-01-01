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    Полевой кабель

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    П-268 П-270 П-274 П-274М П-275 П-296 П-296М
    Предназначение. Полевой кабель или провод телефонный П-274М (где буква «П» – полевой, а «274М» – рабочий индекс) используется для обеспечения связи в полевых условиях, а также телефонных коммуникаций тактического звена. Обеспечивает устройство сетей внутренней связи и дает возможность производить руководство и управление радиостанциями дистанционно. Ввиду повышенных показателей сопротивляемости агрессивной окружающей среде, имеет возможность прокладки в самых разных местах, что при его невысокой цене делает кабель практически не заменимым.

    Возможности использования: Ареал использования «полёвки» велик:
      
    • Кабель можно проложить в грунте;
    • Произвести подвеску на опоры или провести по земле;
    • Небольшой участок можно провести и в толще воды.

    Высокая влажность, сильный порывистый ветер и температурные перепады никак не влияют на работоспособность кабеля, ввиду его высокой стойкости и разрывной прочности при относительно низкой стоимости.

    Достоинства

    • П-274М не боится воздействия солнечной радиации;
    • Масса 1 километра провода не превышает 15 килограмм, что особенно важно при произведении подвески на опорные столбы и конструкции;
    • Эксплуатационный срок полевого кабеля достигает 15 лет.

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    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: