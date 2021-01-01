Термопарный кабель используется в термопаре от точки зондирования до точки компенсации холодного спая (конец cjc), где измеряется сигнал.

Термопара – это датчик для измерения температуры, который состоит из двух разнородных металлов, соединенных вместе на чувствительном конце. Различные типы термопар (например, J, K, T, E и т. д.) используют различные смеси металлов в термокомпенсационном кабеле. На конце cjc значение милливольта, обеспечиваемое термопарой, представляет собой разницу в температуре чувствительного конца по сравнению с концом cjc (также называемым эталонным концом).



Как идентифицируются изолированные провода термопары?



Изоляция термоэлетродных проводов имеет цветовую маркировку для идентификации. Общие рекомендации включают в себя, что отрицательный вывод в изолированном кабеле термопары является красным. Положительный провод имеет цвет термопары, а также общий цвет изолированного удлинительного провода. Наружная оболочка марки термопары обычно коричневого цвета. Для высокотемпературной проволоки обычно используется цветовая маркировка трассирующей нити в белом материале. Информацию о допустимых диапазонах температур для изоляции см. В таблице "идентификация изоляции проводов". Другие таблицы по этой ссылке также доступны для получения информации о металлах, используемых в термоэлектродных кабелях, цветовых кодах изоляции и многом другом.



Какова максимальная длина термопары?



Существует множество факторов, которые могут повлиять на полезную длину термопары. Как правило, под 100 футами с 20 AWG или более толстым проводом в зоне, свободной от электромагнитных помех, обычно все в порядке. Два основных фактора при определении полезной длины термопары - это общее сопротивление контура и предотвращение попадания электрического шума в сигнал. Поскольку различные изделия термопары изготовлены из разных материалов, сопротивление будет варьироваться в зависимости от типа, а также диаметра и длины провода.



• Допустимое сопротивление контура зависит от входного сопротивления усилительной цепи, к которой он присоединен. Но в качестве ориентира, как правило, цель состоит в том, чтобы сохранить общее сопротивление контура ниже 100 Ом.

• Сопротивление петли определяется путем умножения длины в футах на сопротивление на двойной фут (помните, что длина пробега 1 фут включает в себя 1 фут от каждого из двух проводов t/c), как показано в таблице "сопротивление против диаметра " для типа термопары и датчика.



ВНИМАНИЕ!!!



Помните, что в ваших расчетах необходимо включить зонд (когда он используется/применим) в дополнение к длине термоэлектродного провода. Второй важный фактор в управлении термопарного кабеля заключается в том, чтобы держать его подальше от любых электромагнитных полей. Провод термопары создает сигнал низкого напряжения и не должен работать вблизи силовых проводов, двигателей и т. д. Чтобы свести к минимуму шумовое восприятие, обычно используется металлическая оплетка или скрученный экранированный провод.

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