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Характеристики кабеля и провода
Монтажные провода с изоляцией из полиэфирных нитей
Монтажные провода с изоляцией из полиэфирных нитей
МГШВ
МГШВ-1
МГШВ-2
МГШВМ-2
МГШВМЭ-2
МГШВМЭВ-2
МГШВЭ
МГШВЭ-1
МГШВЭ-2
МГШВЭВ
МГШВЭВ-2
МШВ
МШВ-1
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: