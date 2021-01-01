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    Монтажные провода с изоляцией из полиэфирных нитей

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    МГШВ МГШВ-1 МГШВ-2 МГШВМ-2 МГШВМЭ-2 МГШВМЭВ-2 МГШВЭ МГШВЭ-1 МГШВЭ-2 МГШВЭВ МГШВЭВ-2 МШВ МШВ-1

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: