Тип II – в задымленных и загазованных промышленных районах, с возможным содержанием углекислого газа, метана, свинца и химических реагентов. Выделение пара и вредных примесей никоим образом не влияет на свойства кабеля. Эти показатели взяты на основании исследования ламинарного и пограничного слоев атмосферы. В районе доменных печей рекомендовано прокладывать магистрали с применением кожуха, которые имеет естественную или принудительную вентиляцию.

Тип III – в климатических районах, прилегающих к морским побережьям.

предназначен для качественной транспортировки энергоносителей в сетях воздушного монтажа во всех микроклиматических зонах.зависит от сферы применения. Может эксплуатироваться в атмосфере следующего типа:• Кабель можно эксплуатировать при температуре, не выше +90°С.• Номинальное сечение, в зависимости от конструктивных особенностей, лежит в пределах 4-400 мм.• Диаметр 2,2 - 22,5 мм.• Разрывное усилие на провод, не менее 1661 – 144988 (H).• Предельный гарантийный срок эксплуатации кабеля не превышает 4 года, вследствие применения в экстремальных условиях.• Неизолированные изделия имеют одну и несколько скрученных проволок. Обязательное условие для скручивания наружного повива – правостороннее направление скрутки., используемые в зонах с повышенной влажностью, а также с содержанием в атмосфере повышенной концентрации химических веществ и углеводорода, можно на нашем сайте. Граничный срок эксплуатации составляет не более 45 лет.По данному типу провода информация дана согласно ГОСТ!!!!