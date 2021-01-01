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    Неизолированные провода

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    А АЖ АЖКП АЖС АКП АМГ АМГ-Т АМГ-ХЛ АМГЛ АМГЛ-Т2 АН АНКП АС АСК АСКП АСКПЗ АСКС АСПТ АСТ М МА МГ МГЭ МПЩ МСн ПБСМ1 ПБСМ2 ПБСМД ПБСМД-Эл1 ПБСМД-Эл2 ПБСМД-Эл3 ПБСМЭ ПГЛ ПГЛ-М ПГОЛ ПС - стальной ПСЩ ПЩ ПЩМЛ ПЩМС ПЩС ПЩСМЛ ПЩСМС
    Назначение

    Провод неизолированного типа предназначен для качественной транспортировки энергоносителей в сетях воздушного монтажа во всех микроклиматических зонах.

    Стоимость неизолированного провода зависит от сферы применения. Может эксплуатироваться в атмосфере следующего типа:
    • Тип II – в задымленных и загазованных промышленных районах, с возможным содержанием углекислого газа, метана, свинца и химических реагентов. Выделение пара и вредных примесей никоим образом не влияет на свойства кабеля. Эти показатели взяты на основании исследования ламинарного и пограничного слоев атмосферы. В районе доменных печей рекомендовано прокладывать магистрали с применением кожуха, которые имеет естественную или принудительную вентиляцию.
    • Тип III – в климатических районах, прилегающих к морским побережьям.
    Цена неизолированного провода зависит от технических параметров

    • Кабель можно эксплуатировать при температуре, не выше +90°С.
    • Номинальное сечение, в зависимости от конструктивных особенностей, лежит в пределах 4-400 мм.
    • Диаметр 2,2 - 22,5 мм.
    • Разрывное усилие на провод, не менее 1661 – 144988 (H).
    • Предельный гарантийный срок эксплуатации кабеля не превышает 4 года, вследствие применения в экстремальных условиях.
    • Неизолированные изделия имеют одну и несколько скрученных проволок. Обязательное условие для скручивания наружного повива – правостороннее направление скрутки.

    Применение

    Заказать и купить неизолированные провода, используемые в зонах с повышенной влажностью, а также с содержанием в атмосфере повышенной концентрации химических веществ и углеводорода, можно на нашем сайте. Граничный срок эксплуатации составляет не более 45 лет.
    По данному типу провода информация дана согласно ГОСТ!!!!

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: