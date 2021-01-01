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    Силовой провод автотракторный

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    Силовой провод автотракторный представляет собой кабель, используемый в рабочих компонентах и приборах автотракторных изделий. Основа применения – соединительные работы, которые производятся с различными компонентами электросистемы в автомобилях и автоконструкциях. Колебания номинального напряжения АТ провода ограничиваются 48 В постоянного тока.

    Заказывают и покупают силовые кабеля для работы с разными конструкциями, в числе которых:

    • Автобусы и троллейбусы;
    • Комбайны и с/х техника;
    • Крупнотоннажные автомобили и «малолитражки».

    Характеристики автотракторного силового провода

    • Устойчив к разрушению химически активными веществами, переносит негативное воздействие ГСМ, включая автомасла и солярку, обладает отличной сопротивляемостью плесневым грибам, что очень важно в условиях повышенной влажности, что полностью оправдывает цену;
    • Огнеустойчив, чем и объясняется его использование рядом с легковоспламеняющимися субстанциями;
    • Несмотря на хорошую гибкость, изоляционное покрытие не растрескается;
    • Постоянные удары и воздействие вибрации никак не скажутся на рабочих качествах, ввиду его отличных механических и динамических характеристик.

    Заказать силовой автотракторный провод можно по выгодной цене на сайте Кабель.Онлайн

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: