Силовой провод автотракторный представляет собой кабель, используемый в рабочих компонентах и приборах автотракторных изделий. Основа применения – соединительные работы, которые производятся с различными компонентами электросистемы в автомобилях и автоконструкциях. Колебания номинального напряжения АТ провода ограничиваются 48 В постоянного тока.



Заказывают и покупают силовые кабеля для работы с разными конструкциями, в числе которых:



• Автобусы и троллейбусы;

• Комбайны и с/х техника;

• Крупнотоннажные автомобили и «малолитражки».



Характеристики автотракторного силового провода



• Устойчив к разрушению химически активными веществами, переносит негативное воздействие ГСМ, включая автомасла и солярку, обладает отличной сопротивляемостью плесневым грибам, что очень важно в условиях повышенной влажности, что полностью оправдывает цену;

• Огнеустойчив, чем и объясняется его использование рядом с легковоспламеняющимися субстанциями;

• Несмотря на хорошую гибкость, изоляционное покрытие не растрескается;

• Постоянные удары и воздействие вибрации никак не скажутся на рабочих качествах, ввиду его отличных механических и динамических характеристик.



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