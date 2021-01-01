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    Силовой провод термостойкий

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    ПВБсК - 11кВ ПВБсК - 6,6кВ ПВВТ ПВКВ - 380В ПВКВ - 660В ПВКФ - 10кВ ПВКФ - 380В ПВКФ - 660В ПВКФ - 6кВ ПВКФЭ - 10кВ ПВФС - 1140В ПВФС - 660В ПГР ПГРО ПРКА ПРКС - 380В ПРКС - 660В РКГМ РКГМПТ

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: