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Наличие кабеля
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Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Силовой провод термостойкий
Силовой провод термостойкий
ПВБсК - 11кВ
ПВБсК - 6,6кВ
ПВВТ
ПВКВ - 380В
ПВКВ - 660В
ПВКФ - 10кВ
ПВКФ - 380В
ПВКФ - 660В
ПВКФ - 6кВ
ПВКФЭ - 10кВ
ПВФС - 1140В
ПВФС - 660В
ПГР
ПГРО
ПРКА
ПРКС - 380В
ПРКС - 660В
РКГМ
РКГМПТ
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: