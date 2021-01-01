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Телефонный провод, распределительный провод и радиотрансляционный
Телефонный провод, распределительный провод и радиотрансляционный
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ПРППА
ПРППМ
ПРСП
ПТВЖ
ПТПЖ
РВШЭ
ТРВ
ТРП
ТРПс
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: