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    Телефонный провод, распределительный провод и радиотрансляционный

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    ПВЖ ПКСВ ПКСВ-Т ППЖ ПРВВМнг ПРПВМ ПРППА ПРППМ ПРСП ПТВЖ ПТПЖ РВШЭ ТРВ ТРП ТРПс

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: