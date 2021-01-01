Самонесущий изолированный провод
Что являют собой провод СИП?
Самонесущий изолированный провод – тип электрокабеля, основной функционал которой перенос и распределение электрической энергии. Он заменил старые линии электропередач, где шнуры были закреплены на изоляторах с целью избегания короткого замыкания.
Основные характеристики
К основным особенностям кабеля относят:
• Эксплуатационный размах температуры (от -65 до +55°С);
• Срок эксплуатации – самое меньшее 50 лет;
• Срок гарантии товара – 5 лет;
• Прокладка линии возможна при отрицательной температуре.
Наш каталог включает разные модификации проводов
Рассматривая устройство провода, можно обозначить некоторые различия между разными модификациями. Основные из них (СИП №):
• 1 выпускают для сетей, в которых напряжение не менее 380 В.
• 2 имеет все части изолированы, включая несущую.
• 3 покрытый оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.
• 4 представляет собой изделие, в котором нет несущей отдельной жилы.
• 5 не обладает отдельной несущей частью, покрыт слоем из полиэтилена.
Учитывая технические особенности СИП - 1, СИП - 2, СИП - 4 и СИП - 5 можно применять при напряжении до 1 кВ, а СИП - 3 до 35 кВ.
Самонесущий изолированный провод можно найти и купить по доступной цене в нашем сервисе Кабель.Онлайн. Ассортимент и стоимость товара указана на сайте.
Самонесущий изолированный провод – тип электрокабеля, основной функционал которой перенос и распределение электрической энергии. Он заменил старые линии электропередач, где шнуры были закреплены на изоляторах с целью избегания короткого замыкания.
Основные характеристики
К основным особенностям кабеля относят:
• Эксплуатационный размах температуры (от -65 до +55°С);
• Срок эксплуатации – самое меньшее 50 лет;
• Срок гарантии товара – 5 лет;
• Прокладка линии возможна при отрицательной температуре.
Наш каталог включает разные модификации проводов
Рассматривая устройство провода, можно обозначить некоторые различия между разными модификациями. Основные из них (СИП №):
• 1 выпускают для сетей, в которых напряжение не менее 380 В.
• 2 имеет все части изолированы, включая несущую.
• 3 покрытый оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.
• 4 представляет собой изделие, в котором нет несущей отдельной жилы.
• 5 не обладает отдельной несущей частью, покрыт слоем из полиэтилена.
Учитывая технические особенности СИП - 1, СИП - 2, СИП - 4 и СИП - 5 можно применять при напряжении до 1 кВ, а СИП - 3 до 35 кВ.
Самонесущий изолированный провод можно найти и купить по доступной цене в нашем сервисе Кабель.Онлайн. Ассортимент и стоимость товара указана на сайте.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: