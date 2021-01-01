Что являют собой провод СИП?



Самонесущий изолированный провод – тип электрокабеля, основной функционал которой перенос и распределение электрической энергии. Он заменил старые линии электропередач, где шнуры были закреплены на изоляторах с целью избегания короткого замыкания.



Основные характеристики



К основным особенностям кабеля относят:



• Эксплуатационный размах температуры (от -65 до +55°С);

• Срок эксплуатации – самое меньшее 50 лет;

• Срок гарантии товара – 5 лет;

• Прокладка линии возможна при отрицательной температуре.



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Рассматривая устройство провода, можно обозначить некоторые различия между разными модификациями. Основные из них (СИП №):



• 1 выпускают для сетей, в которых напряжение не менее 380 В.

• 2 имеет все части изолированы, включая несущую.

• 3 покрытый оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.

• 4 представляет собой изделие, в котором нет несущей отдельной жилы.

• 5 не обладает отдельной несущей частью, покрыт слоем из полиэтилена.



Учитывая технические особенности СИП - 1, СИП - 2, СИП - 4 и СИП - 5 можно применять при напряжении до 1 кВ, а СИП - 3 до 35 кВ.



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