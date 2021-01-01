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    Самонесущий изолированный провод

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    СИП-1 СИП-2 СИП-3 - 20кВ СИП-3 - 35кВ СИП-4 СИПн-4
    Что являют собой провод СИП?

    Самонесущий изолированный провод – тип электрокабеля, основной функционал которой перенос и распределение электрической энергии. Он заменил старые линии электропередач, где шнуры были закреплены на изоляторах с целью избегания короткого замыкания.

    Основные характеристики

    К основным особенностям кабеля относят:

    • Эксплуатационный размах температуры (от -65 до +55°С);
    • Срок эксплуатации – самое меньшее 50 лет;
    • Срок гарантии товара – 5 лет;
    • Прокладка линии возможна при отрицательной температуре.

    Наш каталог включает разные модификации проводов

    Рассматривая устройство провода, можно обозначить некоторые различия между разными модификациями. Основные из них (СИП №):

    • 1 выпускают для сетей, в которых напряжение не менее 380 В.
    • 2 имеет все части изолированы, включая несущую.
    • 3 покрытый оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.
    • 4 представляет собой изделие, в котором нет несущей отдельной жилы.
    • 5 не обладает отдельной несущей частью, покрыт слоем из полиэтилена.

    Учитывая технические особенности СИП - 1, СИП - 2, СИП - 4 и СИП - 5 можно применять при напряжении до 1 кВ, а СИП - 3 до 35 кВ.

    Самонесущий изолированный провод можно найти и купить по доступной цене в нашем сервисе Кабель.Онлайн. Ассортимент и стоимость товара указана на сайте.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: