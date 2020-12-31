Пользовательское соглашение (публичная оферта)

Настоящее Соглашение заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «ИСО», именуемым в дальнейшем «Администратор сайта», и любым лицом, которое становится Пользователем после регистрации на сайте Сервиса «Кабель.Онлайн», размещенном в сети Интернет по адресу: https://кабель.онлайн (далее – Сервис), именуемым в дальнейшем «Пользователь», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой (ст. 435, ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой является осуществление Пользователем конклюдентных действий – регистрация Пользователя на сайте Сервиса (ст. 438 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Факт регистрации Пользователя на сайте Сервиса является безоговорочным принятием настоящего соглашения (безусловным акцептом), и Пользователь с данного момента рассматривается как лицо, вступившее с Администратором сайта в договорные отношения.

1.3. Соглашение (договор) не требует двустороннего подписания его Сторонами и действительно в электронном виде.

1.4. Обязательным условием предоставления Администратором сайта услуг по настоящему соглашению является принятие и соблюдение Пользователем требований и положений, определенных настоящим соглашением и действующим законодательством РФ.

1.5. Информация, размещенная Пользователем на сайте Сервиса, должна соответствовать законодательству РФ и стран, на территории которых Пользователь осуществляют свою деятельность. Администратор сайта не осуществляет обязательной проверки, размещаемой /предоставляемой Пользователем информации на предмет ее соответствия законодательству РФ, других стран.

1.6. Администратор сайта не несет ответственность за законность, правильность и полноту информации, представленной Пользователем. Ответственность за размещенную на сайте Сервиса информацию несет лицо, разместившее эту информацию. В случае обращения органов правопорядка РФ или других стран, по их требованию, Администратор сайта удаляет с сайта Сервиса запрещенную информацию.

1.7. Право использования Сервиса предоставляется Пользователю Администратором сайта исключительно на условиях и в объеме, оговоренных настоящим соглашением, если иное не оговорено в отдельном договоре.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Администратор сайта предоставляет Пользователю доступ ко всем бесплатным инструментам Сервиса, а также доступ к платным услугам на условиях, предусмотренных настоящим соглашением.

2.2 Условия использования Сервиса, перечень платных и бесплатных услуг, права и обязанности Сторон изложены в настоящем соглашении.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

3.1 Для начала работы в Сервисе Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации путем присвоения уникального имени (логина) и пароля. По завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем личного кабинета на сайте Сервиса. С момента входа в личный кабинет Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность вводимых им данных, а также логина и пароля. По окончании работы с Сервисом Пользователь самостоятельно осуществляет завершение работы путем нажатия кнопки «Выйти».

3.2. В зависимости от цели использования Сервиса Пользователь выбирает для себя один из следующих статусов:

✔ «Поставщик» – размещает на сайте Сервиса информацию о компании, а также сведения о складских остатках поставляемой им кабельно-проводниковой продукции

✔ «Покупатель» – использует Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции.

3.3 Информация по описанию кабельно-проводниковой продукции, размещенная на сайте Сервиса, а именно: нормативные документы, технические и электрические характеристики, применение, расшифровка марки кабеля и его конструкция, формируется исключительно из общедоступных нормативных документов и информации, представленной Пользователем. В связи с чем, Администратор сайта не несет ответственность за достоверность данных, размещенных на сайте Сервиса. При использовании Сервиса вся информация о продукции подлежит уточнению у Стороны, разместившей предложение.

3.4 Администратор сайта берет на себя функции модерации и контроля за правильным и целевым использованием Сервиса

3.5 Бесплатные услуги предоставляются Пользователю без каких-либо гарантий, в том качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми обладают данные услуги в составе Сервиса. Это означает, что Пользователь не вправе предъявлять претензии, касающиеся доступности, объема, качества или функциональных возможностей полученных бесплатных услуг и пользуется ими, принимая на себя все риски и ответственность, связанные с использованием таких услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Пользователя

4.1.1. До момента регистрации на сайте Сервиса Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием настоящего соглашения.

4.1.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную, точную и полную информацию, необходимую для регистрации на сайте Сервиса.

4.1.3. Пользователь подтверждает, что информация, указанная им при регистрации и/или размещенная на сайте Сервиса, является достоверной и актуальной.

4.1.4. Пользователь обязуется поддерживать информацию, размещенную им на сайте Сервиса, в актуальном состоянии.

4.1.5. При размещении данных через формы ввода на сайте Сервиса, вводимая Пользователем информация должна соответствовать описанию соответствующей страницы и элемента для ввода.

4.1.6. Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, которые влияют на нормальную работу Сервиса.

4.1.7. Пользователь обязуется не предпринимать действия, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство РФ или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любые действия, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса.

4.1.8. Пользователь обязан не реже, чем один раз в месяц знакомиться с актуальным содержанием настоящего Соглашения, размещенного в сети Интернет по адресу: https://кабель.онлайн.

4.1.9. Пользователь, имеющий статус «Поставщик», обязан не реже, чем один раз в 7 дней обновлять сведения о складских остатках кабельно-проводниковой продукции, размещенных им на сайте Сервиса. Администратор сайта еженедельно направляет Пользователю, имеющему статус «Поставщик», уведомление с напоминанием о необходимости обновить сведения о складских остатках. В случае, если по истечении 5 дней с момента отправки уведомления Пользователем не будет произведено обновление сведений о складских остатках, такой Пользователь автоматически утрачивает статус «Поставщик» и в Сервисе ему присваивается статус «Покупатель».

4.1.10. Пользователь обязуется не предоставлять (передавать) полностью или частично третьим лицам полученные им по настоящему Соглашению права, не продавать, не тиражировать, не копировать материалы Сервиса полностью или частично, не отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Администратора сайта.

4.1.11. Пользователь обязуется не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые им для доступа к Сервису, обеспечить конфиденциальность их хранения. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или учетной записи Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администратору сайта.

4.1.12. Пользователь имеет право доступа к Сервису в любое время, кроме времени проведения профилактических работ.

4.1.13. Пользователь имеет право пользоваться Сервисом в пределах его функциональных возможностей и на условиях, установленных настоящим Соглашением.

4.1.14. Пользователь имеет право в любой момент подать заявку на удаление личного кабинета и информации Пользователя, размещенной на сайте Сервиса. Удаление личного кабинета и информации Пользователя производится Администратором сайта в течение 7 дней с даты получения заявки.

4.1.15. Пользователь обязуется самостоятельно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов при использовании Сервиса.

4.1.16. Пользователю запрещается использовать нецензурные и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме), оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, проявлять неуважение к другим пользователям, модераторам Сервиса, Администратору сайта.

4.2. Права и обязанности Администратора сайта

4.2.1. Администратор сайта обязуется предоставлять Пользователю доступ ко всем бесплатным инструментам Сервиса, а также доступ к платным услугам на условиях, предусмотренных настоящим соглашением.

4.2.2. Администратор сайта обязуется предпринимать технические и организационные меры для обеспечения бесперебойной работы Сервиса.

4.2.3. Администратор сайта обязуется не разглашать персональные данные Пользователя и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ и настоящим соглашением.

4.2.4. Администратор сайта имеет право приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Администратора сайта, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляется возможным, посредством размещения соответствующей информации на сайте Сервиса.

4.2.5. Администратор сайта имеет право прерывать работу Сервиса, если это обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами Администратора сайта, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации.

4.2.6. Администратор сайта имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному усмотрению.

4.2.7. Администратор сайта имеет право изменять стоимость платных услуг в одностороннем порядке, разместив соответствующую информацию на сайте Сервиса в разделе https://кабель.онлайн/personal/subscription/

4.2.8. Администратор сайта вправе блокировать или удалить кабинет Пользователя и информацию, размещенную им на сайте Сервиса, в случае нарушения Пользователем условий настоящего соглашения. В случае блокировки или удаления личного кабинета Пользователя по причине нарушения условий настоящего соглашения, оплаченные Пользователем денежные средства возврату не подлежат.

4.2.9. Администратор сайта имеет право прекратить оказание услуг в одностороннем порядке, уведомив Пользователя по электронной почте за 30 дней до предполагаемо даты прекращения оказания услуг. В этом случае, Администратор сайта производит возврат оплаченных Пользователем денежных средств за фактически не оказанный период услуг.

5. УСЛУГИ СЕРВИСА. СТОИМОСТЬ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Бесплатные услуги Сервиса

5.1.1. Для Пользователей, имеющих статус «Покупатель», бесплатными услугами Сервиса являются: регистрация на сайте Сервиса; размещение заказов на поставку кабельно-проводниковой продукции; обмен информацией с Пользователями, имеющими статус «Поставщик», посредством возможностей Сервиса; доступ к контактным данным Пользователей, имеющих статус «Поставщик», в поисковом разделе Сервиса о наличии кабельно-проводниковой продукции, использование прочего функционала Сервиса.

5.1.2. Для Пользователей, имеющих статус «Поставщик», бесплатными услугами Сервиса являются: регистрация на сайте Сервиса; загрузка складских остатков; размещение заказов; направление своих предложений Пользователям Сервиса; обмен информацией с Пользователями посредством возможностей Сервиса; доступ к контактным данным Пользователей, имеющих статус «Поставщик», в поисковом разделе Сервиса о наличии кабельно-проводниковой продукции, использование прочего функционала Сервиса.

5.1.3. Перечень бесплатных услуг Сервиса Администратор сайта имеет право изменить в любое время в одностороннем порядке, путем размещения соответствующей информации на сайте Сервиса.

5.1.4. Бесплатные услуги предоставляются Пользователю без каких-либо гарантий, в том качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми обладают данныеуслуги в составе Сервиса. Это означает, что Пользователь не вправе предъявлять претензии, касающиеся доступности, объема, качества или функциональных возможностей полученных бесплатных услуг и пользуется ими, принимая на себя все риски и ответственность, связанные с использованием таких услуг.

5.2. Платные услуги Сервиса

5.2.1. Размещение рекламы на сайте Сервиса. Данная услуга является платной для всех Пользователей Сервиса. Условия предоставления данной услуги оговариваются между Пользователем и Администратором сайта в отдельном Соглашении.

5.2.2. Перечень платных услуг Сервиса, их стоимость, порядок расчетов Администратор сайта имеет право изменить в любое время в одностороннем порядке, путем размещения соответствующей информации на сайте Сервиса.

5.3. Порядок расчетов.

5.3.1. Оплата услуг юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Администратора сайта на основании самостоятельно сформированных Пользователем счетов. Пользователь, являющийся физическим лицом, оплачивает услуги с помощью системы электронных платежей.

5.3.2. Оплата считается совершенной Пользователем в момент зачисления денежных средств в размере 100% предоплаты на расчетный счет или счет платежных систем Администратора сайта. Платные услуги предоставляются только после 100% оплаты их стоимости.

5.3. Администратор сайта вправе создавать на определенный период времени Акции (бонусные программы, скидки и т.д.), размещая об этом информацию на сайте Сервиса.

6. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего адреса электронной почты и номера мобильного телефона при заполнении формы регистрации на сайте Сервиса.

6.2. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им или третьими лицами, которым он предоставил данные с адресом электронной почты и номером мобильного телефона, в том числе при использовании чужого адреса электронной почты и номера мобильного телефона для регистрации, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное их использование.

6.3. Регистрируясь на сайте Сервиса Пользователь соглашается получать информационную рассылку на электронный адрес, указанный при регистрации

6.4. Подписка на получение информационной рассылки, а также получение самой информационной рассылки является бесплатной.

6.5. Пользователь проинформирован о том, что в случае, если у него возникнет желание отказаться от информационной рассылки на электронную почту, ему будет необходимо самостоятельно перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указываемой в тексте отправляемых сообщений

6.6. Исполнитель оставляет за собой право по своему собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к получению им информационной рассылки, на которую он подписан, в любое время и по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового.

6.7. Пользователь несет личную ответственность за всю информацию об адресе электронной почты и номере мобильного телефона, который он размещает в форме регистрации на сайте Сервиса.

6.8. Администратор сайта гарантирует, что не будет использовать адрес электронной почты и номер телефона, указанный Пользователем при регистрации на сайте Сервиса, для рассылки какой-либо информации, кроме той, которая связана с деятельностью Сервиса.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сервис предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами, а также несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям Пользователя и т.п.) Администратор сайта ответственности не несет и не возмещает Пользователю косвенные/прямые убытки, возникшие, в связи с этим.

7.2. Администратор сайта не является Стронной (участником) соглашений между Пользователями, сделок, направленных на реализацию купли-продажи кабельно-проводниковой продукции. Администратор сайта создает техническую возможность, при которой Пользователь реализует свои потребности в кабельно-проводниковой продукции, используя возможности Сервиса. В связи с чем, Администратор сайта не несет ответственность за действия/бездействия Пользователя, регистрирующегося на сайте Сервиса, за достоверность информации, размещённой Пользователем на сайте Сервиса, за договоренности, достигнутые Пользователями при использовании Сервиса, за содержание предложений и рекламных материалов. Администратор сайта не может гарантировать, что Пользователь действительно предоставляет достоверные данные при регистрации в личном кабинете, а также размещает иную достоверную информацию. Выбор предложений контрагентов осуществляется Пользователем на свой страх и риск.

7.3. Администратор сайта не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса; отсутствия Интернет-соединений между компьютером Пользователя и сервером Администратора сайта; проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий; установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения; и других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Соглашения.

7.4. Администратор сайта не участвует в спорах между Пользователями Сервиса.

7.5 Поскольку Сервис является объектом интеллектуальной собственности Администратора сайта, ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим законодательством РФ

7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения и независящих от воли Сторон. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более трех месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему соглашению (расторгнуть соглашение).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия и изменение условий оферты.

8.1.1. Настоящее соглашение (оферта) вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу: https://кабель.онлайн и действует до 31.12.2020 года.

8.1.2. Администратор сайта оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любое время срока ее действия по своему усмотрению.

8.1.3. В случае внесения Администратором сайта изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты в сети Интернет по вышеуказанному адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

8.2. Срок действия и изменение настоящего соглашения.

8.2.1. Акцепт оферты Пользователем означает заключение договора на условиях настоящей оферты (ст.438 Гражданского кодекса РФ)

8.2.2. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Пользователем и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору, либо до момента расторжения договора (прекращения его действия по любому основанию).

8.2.3. Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Администратором сайта и Пользователем договор, и эти изменения в договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферту.

8.2.4. В случае отзыва оферты Администратором сайта в течение срока действия договора, договор считается прекращенным с момента отзыва оферты, если иное не оговорено Администратором сайта при отзыве оферты.

8.2.5. Договор, заключенный на условиях настоящей оферты, может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора, при условии полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.3. Действие условий настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления и новые версии Сервиса. Соглашаясь с использованием новой версии Сервиса, Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих обновлений, новых версий Сервиса.

8.4. Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с правилами, установленными политикой компании в отношении обработки персональных данных.

За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего соглашения, Администратор сайта не предоставляет никаких иных гарантий.

8.6. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего соглашения или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споров является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии соответствующей Стороной.

8.7. В случае если не удается разрешить возникшие между Сторонами споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в суде по месту нахождения Администратора сайта.

8.8. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем ее акцепта, Пользователь заверяет Администратора сайта и гарантирует, что он:

указал достоверные персональные данные при регистрации на сайте Сервиса;

акцептует настоящее соглашение добровольно;

полностью понимает и подтверждает предмет оферты и соглашения;

обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего соглашения.

9. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА