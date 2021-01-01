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    Расчёт веса кабеля и барабана + расчёт доставки

    С помощью данного сервиса вы сможете вычислить весовые показатели кабеля или провода, а также кабельных барабанов.

    Расчёт загрузки барабанов в транспорте

    Воспользовавшись данным сервисом, вы легко подберете для себя оптимальную схему размещения кабельной тары в контейнере или кузове автомобиля.

    Расчёт диаметра кабеля

    Для того чтобы легко решить задачу по расчету диаметра кабеля достаточно будет воспользоваться нашим интерактивным калькулятором. Получите готовый результат за считанные секунды!