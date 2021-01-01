Помощь

«Кабель Онлайн» — это поисковая онлайн-система, с помощью которой любой пользователь может на открытой основе получить сведения о стоимости и складском наличии кабельной продукции у поставщиков по всей России.

Пользоваться поиском очень просто!

В поисковой строке необходимо указать название марки кабельно-проводниковой продукции и выбрать вариант из предложенного списка. Также можно оставить без изменений Ваш запрос, сразу нажав Enter на клавиатуре.

В строке поиска можно указать любой вариант написания кабельной продукции: марка (ВВГнг), маркоразмер (ВВГнг 3×2,5-0,66).

Список результатов представлен в удобном табличном виде, а сами результаты отсортированы в алфавитном порядке по колонке «Маркировка». Вы самостоятельно можете изменить порядок отображения позиций в таблице, используя удобные для Вас режимы сортировки в названии колонок.

Таблица содержит колонки, по которым можно изменить порядок отображения результатов поиска, управляя сортировкой. Расстояние до места нахождения поставщика рассчитывается от вашего города, указанного в личном кабинете.

Детальные данные по результату

В таблице можно выбрать любой результат, просто кликнув на него, и тогда поверх таблицы появится всплывающее окно с расширенными данными по выбранной позиции. При этом в окне указано не только искомое название, но и наименование данной продукции в каталоге поставщика. Также в окне указаны подробные характеристики выбранной продукции и контактные данные поставщика, разместившего ее.

Дополнительная фильтрация результатов

Часто по запросам наиболее популярных марок кабеля система может выдать несколько сотен, а то и тысяч результатов. Чтобы как можно быстрее найти необходимое наименование, можно изменить поисковый запрос с указанием точных параметров марки кабеля или же воспользоваться дополнительным фильтром результатов поиска, размещенным в верхней части страницы результатов поиска.