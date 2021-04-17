ООО «КЭСЛА» - успешно развивающаяся компания. Основной вид деятельности – это реализация кабельно – проводниковой продукции, светодиодного освещения и высоковольтного оборудования. Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в области комплексных поставок. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик на рынке всего Дальнего Востока. Преимущества компании ООО «КЭСЛА»: Широкий ассортимент продукции в наличии и под заказ Удобная система заказов Быстрая обработка заявок Вежливый и технически грамотный персонал Доставка точно в срок Высокое качество продукции ООО «КЭСЛА» поддерживает высокий уровень сервиса. Партнерами компании являются строительные и электромонтажные организации, промышленные предприятия различных отраслей, предприятия инфраструктуры, торговли, ЖКХ, городские электрические сети, а также Вы - наши уважаемые покупатели! ООО «КЭСЛА» - Ваш правильный выбор!