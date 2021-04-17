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    Поставщики и производители кабеля и провода

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    • (показаны первые 10 результатов из 831)
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    ИНН: 3663125850

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    ООО «ТД Элпро»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 394008, Воронежская область, город Воронеж, Азовская улица, дом 2-б, офис 6
    • Статус: Производитель, Дистрибьютор, Дилер, Представитель
    • Оплата: Наличная, Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата
    • Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
    • Доставка: до терминала ТК, самовывоз
    • География продаж: Россия, СНГ
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Кабеленесущие системы
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    ИНН: 7726434089

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    ООО «Эртрон-Н»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 42, этаж 6 часть ком №6252
    • Статус: Дистрибьютор
    • Оплата: Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата, Отсрочка
    • Условия продажи: Оптовая торговля
    • Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
    • География продаж: Россия
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельные муфты, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы
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    ИНН: 7802615121

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    ООО «Эдельвейс»

    О компании О Контакты

    Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проектированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы осуществляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфраструктуры — от обследования площадки под строительство, предпроектной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и технических условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.

    • Адрес: Московская обл, г Красногорск, село Петрово-Дальнее, ул Колхозная, д 33А, пом IX комн 6
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    ИНН: 5501072414

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    ООО «НПК «Данко»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 644085, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 114, офис 318
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    ИНН: 2723206656

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    ООО «Кэсла»

    О компании О Контакты

    ООО «КЭСЛА» - успешно развивающаяся компания. Основной вид деятельности – это реализация кабельно – проводниковой продукции, светодиодного освещения и высоковольтного оборудования. Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в области комплексных поставок. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик на рынке всего Дальнего Востока. Преимущества компании ООО «КЭСЛА»: Широкий ассортимент продукции в наличии и под заказ Удобная система заказов Быстрая обработка заявок Вежливый и технически грамотный персонал Доставка точно в срок Высокое качество продукции ООО «КЭСЛА» поддерживает высокий уровень сервиса. Партнерами компании являются строительные и электромонтажные организации, промышленные предприятия различных отраслей, предприятия инфраструктуры, торговли, ЖКХ, городские электрические сети, а также Вы - наши уважаемые покупатели! ООО «КЭСЛА» - Ваш правильный выбор!

    • Адрес: г Хабаровск, ул Краснореченская, д 90, Литер А
    • Статус: Дистрибьютор, Дилер, Представитель, Производитель
    • Оплата: Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата
    • Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
    • Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
    • География продаж: Россия
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Взрывозащищенное электрооборудование, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы
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    ИНН: 6658486158

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    ООО «Вилден»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Серафимы Дерябиной улица, строение 24, офис 507
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    ИНН: 591902888651

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    ИП Рысев А.В.

    О компании О Контакты
    • Адрес: г Пермь
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    ИНН: 3811464954

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    ООО «Адамант-Групп»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 664046, Иркутская область, город Иркутск, Цимлянская улица, дом 17, квартира 19
    • Статус: Дистрибьютор, Дилер, Представитель
    • Оплата: Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
    • Условия продажи: Оптовая торговля
    • Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
    • География продаж: Россия, СНГ
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Кабельные муфты
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    ИНН: 5836693692

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    ООО «ТСМ-Электро»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 440008, Пензенская область, город Пенза, улица Захарова, стр 19, комната 52
    • Статус: Дистрибьютор, Дилер
    • Оплата: Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
    • Условия продажи: Оптовая торговля
    • Доставка: до дверей, до терминала ТК
    • География продаж: Россия
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Светотехника, Кабельные муфты, Кабеленесущие системы
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    ИНН: 5907044305

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    ООО «ГК «Энергонефть»

    О компании О Контакты
    • Адрес: 614112, Пермский край, город Пермь, Гайвинская улица, дом 107, офис 201
    • Статус: Производитель, Дистрибьютор, Дилер, Представитель
    • Оплата: Наличная, Безналичная
    • Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
    • Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
    • Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
    • География продаж: Россия, СНГ
    • Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Взрывозащищенное электрооборудование, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы