Поставщики и производители кабеля и провода
ООО «ТД Элпро»
- Адрес: 394008, Воронежская область, город Воронеж, Азовская улица, дом 2-б, офис 6
- Статус: Производитель, Дистрибьютор, Дилер, Представитель
- Оплата: Наличная, Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата
- Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
- Доставка: до терминала ТК, самовывоз
- География продаж: Россия, СНГ
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Кабеленесущие системы
ООО «Эртрон-Н»
- Адрес: 115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 42, этаж 6 часть ком №6252
- Статус: Дистрибьютор
- Оплата: Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата, Отсрочка
- Условия продажи: Оптовая торговля
- Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
- География продаж: Россия
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельные муфты, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы
ООО «Эдельвейс»
Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проектированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы осуществляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфраструктуры — от обследования площадки под строительство, предпроектной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и технических условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.
- Адрес: Московская обл, г Красногорск, село Петрово-Дальнее, ул Колхозная, д 33А, пом IX комн 6
ООО «НПК «Данко»
- Адрес: 644085, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 114, офис 318
ООО «Кэсла»
ООО «КЭСЛА» - успешно развивающаяся компания. Основной вид деятельности – это реализация кабельно – проводниковой продукции, светодиодного освещения и высоковольтного оборудования. Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в области комплексных поставок. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик на рынке всего Дальнего Востока. Преимущества компании ООО «КЭСЛА»: Широкий ассортимент продукции в наличии и под заказ Удобная система заказов Быстрая обработка заявок Вежливый и технически грамотный персонал Доставка точно в срок Высокое качество продукции ООО «КЭСЛА» поддерживает высокий уровень сервиса. Партнерами компании являются строительные и электромонтажные организации, промышленные предприятия различных отраслей, предприятия инфраструктуры, торговли, ЖКХ, городские электрические сети, а также Вы - наши уважаемые покупатели! ООО «КЭСЛА» - Ваш правильный выбор!
- Адрес: г Хабаровск, ул Краснореченская, д 90, Литер А
- Статус: Дистрибьютор, Дилер, Представитель, Производитель
- Оплата: Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата
- Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
- Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
- География продаж: Россия
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Взрывозащищенное электрооборудование, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы
ООО «Вилден»
- Адрес: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Серафимы Дерябиной улица, строение 24, офис 507
ИП Рысев А.В.
- Адрес: г Пермь
ООО «Адамант-Групп»
- Адрес: 664046, Иркутская область, город Иркутск, Цимлянская улица, дом 17, квартира 19
- Статус: Дистрибьютор, Дилер, Представитель
- Оплата: Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
- Условия продажи: Оптовая торговля
- Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
- География продаж: Россия, СНГ
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Кабельные муфты
ООО «ТСМ-Электро»
- Адрес: 440008, Пензенская область, город Пенза, улица Захарова, стр 19, комната 52
- Статус: Дистрибьютор, Дилер
- Оплата: Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
- Условия продажи: Оптовая торговля
- Доставка: до дверей, до терминала ТК
- География продаж: Россия
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Светотехника, Кабельные муфты, Кабеленесущие системы
ООО «ГК «Энергонефть»
- Адрес: 614112, Пермский край, город Пермь, Гайвинская улица, дом 107, офис 201
- Статус: Производитель, Дистрибьютор, Дилер, Представитель
- Оплата: Наличная, Безналичная
- Условия оплаты: 100% предоплата, Частичная предоплата, Отсрочка
- Условия продажи: Оптовая торговля, Розничная торговля
- Доставка: до дверей, до терминала ТК, самовывоз
- География продаж: Россия, СНГ
- Каталог продукции: Кабельно-проводниковая продукция, Кабельная арматура, Высоковольтное оборудование, Светотехника, Взрывозащищенное электрооборудование, Кабельные муфты, Щитовое оборудование, Низковольтное оборудование, Кабеленесущие системы