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    АО «Форум электро»

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    ИНН: 7713043056

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    Контакты:

    InsideP_2 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, строение 12, пом. xxxi ком 3

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    АО «Форум электро»

     

      
    КАТАЛОГ ТОВАРОВ

    «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - Группа Компаний c многолетней историей, образованная в 1996 году. На сегодняшний день «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - один из лидеров электротехнического рынка Российской Федерации. Мы являемся официальным дистрибьютором и представителем ведущих мировых производителей электротехнического оборудования.

    Основные направления деятельности:

    - Комплексная поставка электротехники
    - Изготовление НКУ
    - Производство КТП, БКТП
    - Проектирование и дизайн освещения
    Более чем за 20 лет работы нашими заказчиками стали мно­гие предприятия промышленного сектора экономи­ки, потребительского рынка, научно-технической, а также информационной сферы деятельности.

    - строительные и электромонтажные организа­ции
    - предприятия инфраструктуры
    - производители щитового оборудования
    - проектировщики
    - промышленные предприятия различных от­раслей
    - архитекторы и дизайнеры
    - частные лица и предприниматели
    В активе ГК «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» сотни успешно реализованных проектов: от бизнес-центра до стратегически важных объектов оборонной структуры.
    Современные инструменты менеджмента, агрессивный маркетинг, высококачественное оборудование и бережное отношение к отраслевым традициям позволяют Группе Компаний держать уверенный курс и обеспечивать любого клиента энергоэффективным решением.

     Миссия Группы Компаний «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»-

    предоставление всего спектра услуг по разработке и реализации высокотехнологичных проектов: от стратегического планирования до создания креативных решений, исходя из запросов Клиента и того, что может предложить электротехнический рынок Здесь и Сейчас.


       






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