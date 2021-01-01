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АО «Форум электро»
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ИНН: 7713043056Проверить компанию
Контакты:
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, строение 12, пом. xxxi ком 3
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АО «Форум электро»
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«ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - Группа Компаний c многолетней историей, образованная в 1996 году. На сегодняшний день «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - один из лидеров электротехнического рынка Российской Федерации. Мы являемся официальным дистрибьютором и представителем ведущих мировых производителей электротехнического оборудования.
Основные направления деятельности:
- Комплексная поставка электротехники
- Изготовление НКУ
- Производство КТП, БКТП
- Проектирование и дизайн освещения
Более чем за 20 лет работы нашими заказчиками стали многие предприятия промышленного сектора экономики, потребительского рынка, научно-технической, а также информационной сферы деятельности.
- строительные и электромонтажные организации
- предприятия инфраструктуры
- производители щитового оборудования
- проектировщики
- промышленные предприятия различных отраслей
- архитекторы и дизайнеры
- частные лица и предприниматели
В активе ГК «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» сотни успешно реализованных проектов: от бизнес-центра до стратегически важных объектов оборонной структуры.
Современные инструменты менеджмента, агрессивный маркетинг, высококачественное оборудование и бережное отношение к отраслевым традициям позволяют Группе Компаний держать уверенный курс и обеспечивать любого клиента энергоэффективным решением.
|Миссия Группы Компаний «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»-
|предоставление всего спектра услуг по разработке и реализации высокотехнологичных проектов: от стратегического планирования до создания креативных решений, исходя из запросов Клиента и того, что может предложить электротехнический рынок Здесь и Сейчас.