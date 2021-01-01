«ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - Группа Компаний c многолетней историей, образованная в 1996 году. На сегодняшний день «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» - один из лидеров электротехнического рынка Российской Федерации. Мы являемся официальным дистрибьютором и представителем ведущих мировых производителей электротехнического оборудования.



Основные направления деятельности:



- Комплексная поставка электротехники

- Изготовление НКУ

- Производство КТП, БКТП

- Проектирование и дизайн освещения



Более чем за 20 лет работы нашими заказчиками стали мно­гие предприятия промышленного сектора экономи­ки, потребительского рынка, научно-технической, а также информационной сферы деятельности.



- строительные и электромонтажные организа­ции

- предприятия инфраструктуры

- производители щитового оборудования

- проектировщики

- промышленные предприятия различных от­раслей

- архитекторы и дизайнеры

- частные лица и предприниматели



В активе ГК «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» сотни успешно реализованных проектов: от бизнес-центра до стратегически важных объектов оборонной структуры.

Современные инструменты менеджмента, агрессивный маркетинг, высококачественное оборудование и бережное отношение к отраслевым традициям позволяют Группе Компаний держать уверенный курс и обеспечивать любого клиента энергоэффективным решением.