ВЕДУЩИЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Широкая номенклатура продукции собственного производства (свыше 17 000 наименований и маркоразмеров), комплектование заказов продукцией зарубежного производства (Россия, Украина, Израиль, Германия и др.) позволяют удовлетворить практически любой ваш запрос, а развитая филиальная сеть (Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау) с собственными складами и наличие официальных дилеров практически во всех регионах Республики делают продукцию доступной, а ваши затраты на логистику минимальными.















