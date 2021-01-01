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    АО «Казэнергокабель»

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    БИН: 940240000537

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    Контакты:

    InsideP_2 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, Северная промзона, стр. 6/2

    InsideP_2 +7(777)... Показать телефон

    InsideP_2 kazarin... Показать email

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    АО «Казэнергокабель»

    logo (1).png    О КОМПАНИИ    КАТАЛОГ    КОНТАКТЫ 

    ВЕДУЩИЙ 

    КАЗАХСТАНСКИЙ

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



    Широкая номенклатура продукции собственного производства (свыше 17 000 наименований и маркоразмеров), комплектование заказов продукцией зарубежного производства (Россия, Украина, Израиль, Германия и др.) позволяют удовлетворить практически любой ваш запрос, а развитая филиальная сеть (Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау) с собственными складами и наличие официальных дилеров практически во всех регионах Республики делают продукцию доступной, а ваши затраты на логистику минимальными.




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         КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ

    - Кабели для структурированных кабельных систем
    - Кабели радиочастотные
    - Кабели сельской связи
    - Кабели сигнально-блокировочные
    - Кабели симметричные зоновые
    - Кабели телефонные абонентские шахтные
    - Провода неизолированные
    - Провода изолированные для воздушных линий
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