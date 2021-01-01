АО «Казэнергокабель»
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БИН: 940240000537Проверить компанию
Контакты:
140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, Северная промзона, стр. 6/2
+7(777)... Показать телефон
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АО «Казэнергокабель»
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ВЕДУЩИЙ
КАЗАХСТАНСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Широкая номенклатура продукции собственного производства (свыше 17 000 наименований и маркоразмеров), комплектование заказов продукцией зарубежного производства (Россия, Украина, Израиль, Германия и др.) позволяют удовлетворить практически любой ваш запрос, а развитая филиальная сеть (Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау) с собственными складами и наличие официальных дилеров практически во всех регионах Республики делают продукцию доступной, а ваши затраты на логистику минимальными.
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КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ
- Кабели для структурированных кабельных систем
- Кабели радиочастотные
- Кабели сельской связи
- Кабели сигнально-блокировочные
- Кабели симметричные зоновые
- Кабели телефонные абонентские шахтные
- Провода неизолированные
- Провода изолированные для воздушных линий