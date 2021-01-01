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    АО «МарПосадКабель»

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    ИНН: 2111006918

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    Контакты:

    InsideP_2 429570, Чувашская республика, р-н Мариинско-посадский, г. Мариинский посад, ул. Николаева, д. 93

    InsideP_2 доб. 2055 +7(800)... Показать телефон

    InsideP_2 l.pavlo... Показать email

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    • Контакты

    АО «МарПосадКабель»

       
    На сегодняшний день в номенклатуре завода более 200 марок продукции, более 4400 маркоразмеров.

    Производственный потенциал завода обеспечивает полный технологический цикл создания кабелей и проводов от волочения, скрутки, изолирования, наложения экрана и оболочки до перемотки и испытания.



    Основные принципы нашего предприятия:

    • сохранение качества изготавливаемой продукции
    • обновление и расширение номенклатуры выпускаемой продукции
    • повышение качества обслуживания и взаимодействия с клиентами
    • формирование гибкой ценовой политики

    Среди потребителей нашей продукции предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, предприятия машиностроения.


    Стратегическими целями компании являются:


    • Обеспечение конкурентоспособности продукции за счет контроля качества, своевременного выполнения заказов, гарантии возврата некачественного товара;
    • Установление доверительных отношений с поставщиками на взаимовыгодной основе;
    • Освоение новых видов продукции для удовлетворения запросов потребителей и увеличения занимаемой ниши на рынке кабельно-проводниковой продукции;
    • Планомерная работа по модернизации, реконструкции и обновлению оборудования;
    • Реализация социальных программ, повышение уровня жизни сотрудников, возрождение промышленного потенциала региона.

    Для достижения целей АО «Марпосадкабель» успешно решает следующие задачи:


    • Расширяет предлагаемый ассортимент
    • Увеличивает объемы производства
    • Повышает качество выпускаемой продукции
    • Сокращает сроки исполнения заказов
    • Совершенствует систему обслуживания и взаимодействия с партнерами и потребителями
    • Совершенствует систему корпоративного управления

     

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