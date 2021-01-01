АО «МарПосадКабель»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 2111006918Проверить компанию
Контакты:
429570, Чувашская республика, р-н Мариинско-посадский, г. Мариинский посад, ул. Николаева, д. 93
доб. 2055 +7(800)... Показать телефон
l.pavlo... Показать email
http://... Показать сайт
- О компании
- Контакты
АО «МарПосадКабель»
|
На сегодняшний день в номенклатуре завода более 200 марок продукции, более 4400 маркоразмеров.
Производственный потенциал завода обеспечивает полный технологический цикл создания кабелей и проводов от волочения, скрутки, изолирования, наложения экрана и оболочки до перемотки и испытания.
Основные принципы нашего предприятия:
- сохранение качества изготавливаемой продукции
- обновление и расширение номенклатуры выпускаемой продукции
- повышение качества обслуживания и взаимодействия с клиентами
- формирование гибкой ценовой политики
Среди потребителей нашей продукции предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, предприятия машиностроения.
Стратегическими целями компании являются:
- Обеспечение конкурентоспособности продукции за счет контроля качества, своевременного выполнения заказов, гарантии возврата некачественного товара;
- Установление доверительных отношений с поставщиками на взаимовыгодной основе;
- Освоение новых видов продукции для удовлетворения запросов потребителей и увеличения занимаемой ниши на рынке кабельно-проводниковой продукции;
- Планомерная работа по модернизации, реконструкции и обновлению оборудования;
- Реализация социальных программ, повышение уровня жизни сотрудников, возрождение промышленного потенциала региона.
Для достижения целей АО «Марпосадкабель» успешно решает следующие задачи:
- Расширяет предлагаемый ассортимент
- Увеличивает объемы производства
- Повышает качество выпускаемой продукции
- Сокращает сроки исполнения заказов
- Совершенствует систему обслуживания и взаимодействия с партнерами и потребителями
- Совершенствует систему корпоративного управления