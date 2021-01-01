

На сегодняшний день в номенклатуре завода более 200 марок продукции, более 4400 маркоразмеров.



Производственный потенциал завода обеспечивает полный технологический цикл создания кабелей и проводов от волочения, скрутки, изолирования, наложения экрана и оболочки до перемотки и испытания.