С 2002 года мы производим самые популярные и востребованные кабели и провода марок ВВГ и АВВГ (нг, LS, LTx), NYM, ПВС, КГ, ШВВП, ПУНП, ПУГНП, ПУВ, ПУГВ, ПВВ под собственными брендами ОКЗ®, Камит®, МастерТока®, ГОСТок®, Smart Alloy®, ОМК®, Voltex®. Продукцию предприятия отличают не только высочайшее качество, но и гибкая ценовая политика, честная позиция и деловой подход к ведению дел. Мы – предприятие полного цикла, что обеспечивает точный контроль за всеми стадиями производства и гарантирует качество производимой продукции (от сырья до упаковки). Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 2000 тонн меди в год и выпускать более 200 км электрических кабелей и проводов в сутки. Мы являемся ключевым поставщиком кабельной продукции в сегменте DIY-сетей, таких как (Леруа Мерлен, Касторама, Твой Дом, Сатурн, Вимос и др.). Наши кабели и провода марок можно встретить на всей территории нашей страны, начиная от полок гипермаркетов и заканчивая небольшими павильонами на строительных рынках.

Надежный кабель в вашем доме

Главный принцип Орловского Кабельного Завода – гарантированно высокое качество, которое достигается строгим контролем на всех стадиях производства, хранения и отгрузки. Вся продукция завода сертифицирована как по системе обязательной, так и добровольной сертификации, в соответствии с требованиями Госстандарта России. Мы первой кабельный завод в России, который застраховал свою продукцию в надежной компании РЕСО®, что является гарантией качества нашей продукции. Мы дорожим своей репутацией, мы знаем как трудно заработать честное имя и как легко его потерять. Именно поэтому мы выпускаем не просто кабель а делаем по-настоящему фирменную продукцию у которой есть свое имя. Наши бренды ОКЗ®, Камит®, МастерТока®, ГОСТок®, Smart Alloy®, ОМК®, Voltex®, нацеленные на разные ценовые сегменты и потребительские ниши, предлагают покупателям честный и понятный выбор. Бренды – наша гарантия качества. Продавая, покупая и используя фирменную кабельную продукцию Орловского кабельного завода® вы можете быть уверены в ее качестве. В погоне за деньгами мы думаем о будущем и ответственно подходим к своей работе. Мы делаем продукцию не только для продажи, мы делаем продукцию “для себя”.