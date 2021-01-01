Закрытое Акционерное Общество ПКФ «Пермспецкабель» было основано в феврале 1995 года, и за все годы успешной работы стало одним из крупнейших поставщиков кабельно-проводниковой продукции на рынке России.



Благодаря многолетнему партнерству с такими отечественными производителями, как: ОАО «Камкабель», ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Элкаб», ОАО «Росскат», ЗАО «Уралкабель», ЗАО «Томсккабель», «Рыбинсккабель», «Кавказкабель» и др., мы предлагаем потребителям широчайший ассортимент кабельной продукции со склада в Перми. Опытный и квалифицированный персонал нашей компании поможет подобрать необходимую продукцию из наличия или разместит Ваш заказ на производстве.





