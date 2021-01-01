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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
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ИНН: 5907010539Проверить компанию
Контакты:
614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова, д. 12
+7(342)... Показать телефон
1901@ps... Показать email
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- О компании
- Контакты
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
|КАТАЛОГ
|ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
|КОНТАКТЫ
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Закрытое Акционерное Общество ПКФ «Пермспецкабель» было основано в феврале 1995 года, и за все годы успешной работы стало одним из крупнейших поставщиков кабельно-проводниковой продукции на рынке России.
Благодаря многолетнему партнерству с такими отечественными производителями, как: ОАО «Камкабель», ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Элкаб», ОАО «Росскат», ЗАО «Уралкабель», ЗАО «Томсккабель», «Рыбинсккабель», «Кавказкабель» и др., мы предлагаем потребителям широчайший ассортимент кабельной продукции со склада в Перми. Опытный и квалифицированный персонал нашей компании поможет подобрать необходимую продукцию из наличия или разместит Ваш заказ на производстве.
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Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции во все регионы России и страны СНГ
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Четко отлаженная система поставки продукции потребителю железнодорожным и автомобильным транспортом позволяет выполнить любой заказ
потребителя в кратчайшие сроки.
|ЗАО ПКФ «Пермспецкабель» постоянно работает над улучшением системы обслуживания клиента. Все отмотки выполняются в течение 24 часов с момента заказа, отгрузка продукции потребителю ведется круглосуточно, гибкая система скидок и отсрочек платежей, индивидуальный подход к каждому клиенту, делают партнёрские отношения взаимовыгодными.
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Собственный склад продукции
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Годы стабильной и успешной работы ЗАО «ПКФ «Пермспецкабель» укрепили позиции компании в сфере электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, как надежного партнера, который:
- предлагает высокое качество поставляемой продукции
- использует комплексный подход
- вырабатывает эффективные и надежные решения
- обеспечивает финансовую экономичность