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    АО ПКФ «ПермСпецКабель»

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    ИНН: 5907010539

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    Контакты:

    InsideP_2 614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова, д. 12

    InsideP_2 +7(342)... Показать телефон

    InsideP_2 1901@ps... Показать email

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    АО ПКФ «ПермСпецКабель»

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      КАТАЛОГ    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ    КОНТАКТЫ 

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    Закрытое Акционерное Общество ПКФ «Пермспецкабель» было основано в феврале 1995 года, и за все годы успешной работы стало одним из крупнейших поставщиков кабельно-проводниковой продукции на рынке России.
      
    Благодаря многолетнему партнерству с такими отечественными производителями, как: ОАО «Камкабель», ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Элкаб», ОАО «Росскат», ЗАО «Уралкабель», ЗАО «Томсккабель», «Рыбинсккабель», «Кавказкабель» и др., мы предлагаем потребителям широчайший ассортимент кабельной продукции со склада в Перми. Опытный и квалифицированный персонал нашей компании поможет подобрать необходимую продукцию из наличия или разместит Ваш заказ на производстве.     		   Скриншот 16-06-2020 140221.png

    Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции во все регионы России и страны СНГ

    Четко отлаженная система поставки продукции потребителю железнодорожным и автомобильным транспортом позволяет выполнить любой заказ
    потребителя в кратчайшие сроки.
    ЗАО ПКФ «Пермспецкабель» постоянно работает над улучшением системы обслуживания клиента. Все отмотки выполняются в течение 24 часов с момента заказа, отгрузка продукции потребителю ведется круглосуточно, гибкая система скидок и отсрочек платежей, индивидуальный подход к каждому клиенту, делают партнёрские отношения взаимовыгодными.


    Собственный склад продукции

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    Годы стабильной и успешной работы ЗАО «ПКФ «Пермспецкабель» укрепили позиции компании в сфере электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, как надежного партнера, который: 

    - предлагает высокое качество поставляемой продукции
    - использует комплексный подход
    - вырабатывает эффективные и надежные решения
    - обеспечивает финансовую экономичность


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