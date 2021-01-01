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    АО «ПЗЭМИ»

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    ИНН: 5036003332

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    Контакты:

    InsideP_2 142115, Московская область, город Подольск, улица Правды, дом 31

    InsideP_2 доб. 352 +7(499)... Показать телефон

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    АО «ПЗЭМИ»

      

     

    АО «Подольский завод электромонтажных изделий» - крупнейшее электротехническое предприятие Московской области, работает с 1957 Специализируется на разработке и производстве электрощитового оборудования, кабельной термоусаживаемой арматуры (КТА), гермовводов электрических и систем присоединения к ним для атомных станций (АЭС).
    По производству кабельной термоусаживаемой арматуры АО «ПЗЭМИ» является лидером в России и единственным отечественным производителем, аттестованным в ПАО «РОССЕТИ».
    АО «ПЗЭМИ» является одним из основных инициаторов по внедрению КТА в России.

    СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

    -Полностью собственное производство, оснащенное новым высокотехнологичным оборудованием, включая  ускоритель мощностью 10 мегаэлектроновольт для радиационной «сшивки» термоусаживаемых изделий.

    -На заводе разрабатываются и изготавливаются  все многокомпонентные композиционные материалы из отечественного сырья в виде гранул, из  которых производятся все термоусаживаемые трубки:  однослойные, двухслойные, изоляционные, маслостойкие, электропроводящие, трекинго-ирозионностойкие, трубки стресс-контроля, трубки «НГ» -не поддерживающие горение с низким  дымо-газовыделением, безгалогенные. Методом литья под давлением изготавливаются: перчатки, изоляторы на муфты наружной установки, межфазные распорки, герметики, то есть осуществляется полный технологический цикл производства на термопластавтоматах, экструзиционных линиях, линиях непрерывного пространственного ориентирования, индукционных установках.

    -Разрабатываются все конструкции муфт, включая конструкции при нестандартном соединении кабелей (изготавливаются по индивидуальным заказам).
            

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    БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КТА 

    -Производится большая номенклатура КТА, более 2,5 тыс. наименования для всех видов кабелей с различной изоляцией на среднее напряжение 1-35кВ.

    -Муфты производятся в 1996 года. Поставляются во все крупные компании: ПАО «РОССЕТИ», АЭС, метрополитены, монтажные организации, торговые сети и т.д. 

    АО «ПЗЭМИ» является лидером в России по объему кабельных муфт, находящихся в эксплуатации в электросетевых компаниях, которые установлены во всех климатических зонах РФ и странах СНГ. 
    Накоплен большой опыт монтажа, учитываются все замечания и пожелания заказчиков.


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    НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

    -Муфты зарекомендовали себя как надежное, качественное изделие с высокими физико-механическими характеристиками, что подтверждается многочисленными отзывами потребителями. Все изделия прошли полный цикл сертификационных испытаний в независимых испытательных центрах. Муфты в исполнении «НГ» прошли дополнительные испытания на радиационную стойкость и пожарную безопасность.

    -Завод имеет свою научно-техническую и испытательную базу с высококвалифицированным персоналом. 

    -Заводом разработаны Технические требования на КТА, в которых заложены характеристики, обеспечивающие надежность и безопасность эксплуатации кабельных муфт.


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    ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

    -Специалисты завода проводят обучающие семинары, оказывают информационную и техническую поддержку, предоставляют каталоги на продукцию и обучающие фильмы по монтажу муфт. 

    По всей России создана дилерская сеть со складскими запасами на местах.


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