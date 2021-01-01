АО «ПЗЭМИ»
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Контакты:
142115, Московская область, город Подольск, улица Правды, дом 31
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АО «ПЗЭМИ»
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АО «Подольский завод электромонтажных изделий» - крупнейшее электротехническое предприятие Московской области, работает с 1957 Специализируется на разработке и производстве электрощитового оборудования, кабельной термоусаживаемой арматуры (КТА), гермовводов электрических и систем присоединения к ним для атомных станций (АЭС).
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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-Полностью собственное производство, оснащенное новым высокотехнологичным оборудованием, включая ускоритель мощностью 10 мегаэлектроновольт для радиационной «сшивки» термоусаживаемых изделий.
-На заводе разрабатываются и изготавливаются все многокомпонентные композиционные материалы из отечественного сырья в виде гранул, из которых производятся все термоусаживаемые трубки: однослойные, двухслойные, изоляционные, маслостойкие, электропроводящие, трекинго-ирозионностойкие, трубки стресс-контроля, трубки «НГ» -не поддерживающие горение с низким дымо-газовыделением, безгалогенные. Методом литья под давлением изготавливаются: перчатки, изоляторы на муфты наружной установки, межфазные распорки, герметики, то есть осуществляется полный технологический цикл производства на термопластавтоматах, экструзиционных линиях, линиях непрерывного пространственного ориентирования, индукционных установках.
-Разрабатываются все конструкции муфт, включая конструкции при нестандартном соединении кабелей (изготавливаются по индивидуальным заказам).
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КТА
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-Производится большая номенклатура КТА, более 2,5 тыс. наименования для всех видов кабелей с различной изоляцией на среднее напряжение 1-35кВ.
-Муфты производятся в 1996 года. Поставляются во все крупные компании: ПАО «РОССЕТИ», АЭС, метрополитены, монтажные организации, торговые сети и т.д.
АО «ПЗЭМИ» является лидером в России по объему кабельных муфт, находящихся в эксплуатации в электросетевых компаниях, которые установлены во всех климатических зонах РФ и странах СНГ.
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НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
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-Муфты зарекомендовали себя как надежное, качественное изделие с высокими физико-механическими характеристиками, что подтверждается многочисленными отзывами потребителями. Все изделия прошли полный цикл сертификационных испытаний в независимых испытательных центрах. Муфты в исполнении «НГ» прошли дополнительные испытания на радиационную стойкость и пожарную безопасность.
-Завод имеет свою научно-техническую и испытательную базу с высококвалифицированным персоналом.
-Заводом разработаны Технические требования на КТА, в которых заложены характеристики, обеспечивающие надежность и безопасность эксплуатации кабельных муфт.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
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-Специалисты завода проводят обучающие семинары, оказывают информационную и техническую поддержку, предоставляют каталоги на продукцию и обучающие фильмы по монтажу муфт.
По всей России создана дилерская сеть со складскими запасами на местах.