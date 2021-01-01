-Полностью собственное производство, оснащенное новым высокотехнологичным оборудованием, включая ускоритель мощностью 10 мегаэлектроновольт для радиационной «сшивки» термоусаживаемых изделий.

-На заводе разрабатываются и изготавливаются все многокомпонентные композиционные материалы из отечественного сырья в виде гранул, из которых производятся все термоусаживаемые трубки: однослойные, двухслойные, изоляционные, маслостойкие, электропроводящие, трекинго-ирозионностойкие, трубки стресс-контроля, трубки «НГ» -не поддерживающие горение с низким дымо-газовыделением, безгалогенные. Методом литья под давлением изготавливаются: перчатки, изоляторы на муфты наружной установки, межфазные распорки, герметики, то есть осуществляется полный технологический цикл производства на термопластавтоматах, экструзиционных линиях, линиях непрерывного пространственного ориентирования, индукционных установках.

-Разрабатываются все конструкции муфт, включая конструкции при нестандартном соединении кабелей (изготавливаются по индивидуальным заказам).

