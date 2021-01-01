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    АО «Сибкабель»

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    ИНН: 7020012261

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    Контакты:

    InsideP_2 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

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    АО «Сибкабель»

    АО «Сибкабель» - ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции в Сибири. 

    Входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК.
      
    ПРОДУКЦИЯ


    АО «Сибкабель» - ведущее предприятие машиностроительной отрасли России, выпускающее широкий ассортимент продукции электротехнического назначения.

    Оно было образовано в 1941 году в Томске на базе эвакуированных из Москвы заводов "Москабель" и "Электропровод". В 1999 году АО «Сибкабель» вошло в структуру УГМК. В августе 2011 года АО «Сибкабель» вошло в «Холдинг Кабельный Альянс».

    Ассортимент продукции завода насчитывает свыше 45 000 маркоразмеров. Основные группы: силовые кабели до 1 кВ, контрольные, телефонные, силовые гибкие кабели, установочные, обмоточные, эмалированные провода, кабели для погружных электронасосов.

    Потребителями кабельно-проводниковой продукции, выпускаемой в АО «Сибкабель», являются железнодорожные и нефтяные компании, организации горнодобывающей, энергетической и строительной отраслей.   Читать полностью


      АО «Сибкабель»   АО «Сибкабель» АО «Сибкабель» 

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