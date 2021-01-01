АО «Сибкабель» - ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции в Сибири. Входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК.







АО «Сибкабель» - ведущее предприятие машиностроительной отрасли России, выпускающее широкий ассортимент продукции электротехнического назначения.

Оно было образовано в 1941 году в Томске на базе эвакуированных из Москвы заводов "Москабель" и "Электропровод". В 1999 году АО «Сибкабель» вошло в структуру УГМК. В августе 2011 года АО «Сибкабель» вошло в «Холдинг Кабельный Альянс».

Ассортимент продукции завода насчитывает свыше 45 000 маркоразмеров. Основные группы: силовые кабели до 1 кВ, контрольные, телефонные, силовые гибкие кабели, установочные, обмоточные, эмалированные провода, кабели для погружных электронасосов.

Потребителями кабельно-проводниковой продукции, выпускаемой в АО «Сибкабель», являются железнодорожные и нефтяные компании, организации горнодобывающей, энергетической и строительной отраслей. Читать полностью



