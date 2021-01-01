АО «СПКБ Техно» - один из первых российских производителей, кто начал изготавливать

и на сегодняшний день является лидером по объемам производства огнестойких кабелей

для систем охранно-пожарной сигнализации, систем безопасности и телекоммуникаций.



Одно из первых предприятий, получивших Российский сертификат на новый огнестойкий

кабель с низкой токсичностью продуктов горения Ltx, который, в соответствие с ГОСТ 53315,

необходим для прокладки в социальных зданиях.



АО «СПКБ Техно» производит огнестойкие кабели с работоспособностью при воздействии

открытого пламени в течение 180 минут, кабели в аббревиатурах FR-180/LS/LSLTx/HF с низким дымо- и

газо выделением, не содержащие галогенов, морозоустойчивые, теплостойкие, силовые огнестойкие кабели,

термостойкие провода, а также кабели и провода общепромышленного назначения.

