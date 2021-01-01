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    АО «СПКБ Техно»

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    ИНН: 5036058483

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    Контакты:

    InsideP_2 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, оф. 6

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    АО «СПКБ Техно»

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    О заводе
    АО «СПКБ Техно» - один из первых российских производителей, кто начал изготавливать
    и на сегодняшний день является лидером по объемам производства огнестойких кабелей
    для систем охранно-пожарной сигнализации, систем безопасности и телекоммуникаций. 
    		 
     
    Одно из первых предприятий, получивших Российский сертификат на новый огнестойкий
    кабель с низкой токсичностью продуктов горения Ltx, который, в соответствие с ГОСТ 53315,
    необходим для прокладки в социальных зданиях. 
    		 
    АО «СПКБ Техно» производит огнестойкие кабели с работоспособностью при воздействии
    открытого пламени в течение 180 минут, кабели в аббревиатурах FR-180/LS/LSLTx/HF с низким дымо- и
    газо выделением, не содержащие галогенов, морозоустойчивые, теплостойкие, силовые огнестойкие кабели,
    термостойкие провода, а также кабели и провода общепромышленного назначения. 
    		 
    Мы всегда рады новым проектам и партнёрам!
    Изготавливаем кабель и провод по ГОСТу, принимаем заказы на разработку и производство по Вашим ТЗ и ТУ,
    всегда готовы предоставить консультацию по любым вопросам.
    Разрабатываем и производим технологическое оборудование для кабельных производств.
           		 



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