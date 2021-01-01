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АО «СПКБ Техно»
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ИНН: 5036058483Проверить компанию
Контакты:
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, оф. 6
+7(495)... Показать телефон
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АО «СПКБ Техно»
О заводе
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АО «СПКБ Техно» - один из первых российских производителей, кто начал изготавливать
и на сегодняшний день является лидером по объемам производства огнестойких кабелей
для систем охранно-пожарной сигнализации, систем безопасности и телекоммуникаций.
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Одно из первых предприятий, получивших Российский сертификат на новый огнестойкий
кабель с низкой токсичностью продуктов горения Ltx, который, в соответствие с ГОСТ 53315,
необходим для прокладки в социальных зданиях.
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АО «СПКБ Техно» производит огнестойкие кабели с работоспособностью при воздействии
открытого пламени в течение 180 минут, кабели в аббревиатурах FR-180/LS/LSLTx/HF с низким дымо- и
газо выделением, не содержащие галогенов, морозоустойчивые, теплостойкие, силовые огнестойкие кабели,
термостойкие провода, а также кабели и провода общепромышленного назначения.
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Мы всегда рады новым проектам и партнёрам!
Изготавливаем кабель и провод по ГОСТу, принимаем заказы на разработку и производство по Вашим ТЗ и ТУ,
всегда готовы предоставить консультацию по любым вопросам.
Разрабатываем и производим технологическое оборудование для кабельных производств.