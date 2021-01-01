







Успешно действуя в течение более 20 лет на рынке поставок производственно-технической продукции в Республику Саха (Якутия) и ближайшие регионы, АО «Востоктехторг», имеет заслуженный авторитет, который, в сложившейся ситуации, обеспечивает ряд преимуществ при выборе покупателем надежного поставщика, также как и наличие на складах достаточных материальных резервов.



У фирмы имеется положительный опыт работы с предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, добычи алмазов и золота и многими другими. Ассортимент, предлагаемой АО «Востоктехторг» продукции, превышает 13 тысяч наименований, из которых большую часть составляет продукция производственно-технического назначения.



АО «Востоктехторг» является поставщиком товаров высокой технической сложности, что также является нашим приоритетом. Фирма располагает собственным складским комплексом, включающим в себя и погрузо-разгрузочную технику, позволяющем принимать, хранить и отгружать и доставлять до потребителя закупленную продукцию надлежащим образом и с минимальными затратами. Недвижимое имущество, грузовые автомобили и товары на складе застрахованы от возможных рисков. Кроме этого высококвалифицированные специалисты и высокопрофессиональный менеджмент обеспечивают отсутствие нецелевых расходов, гибкость и оперативное реагирование на потребности клиентов и рынка.