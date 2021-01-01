Высокотехнологичное оборудование и развитые производственные мощности позволяют АО «Завод «Энергокабель» выполнять все технологические операции по изготовлению силовых и контрольных кабелей, установочных, соединительных проводов с пластмассовой изоляцией, специальных кабелей – включая испытание, упаковку и отгрузку. Сегодня в каталоге предприятия – свыше 93 000 марко-размеров продукции.

Основополагающий принцип работы предприятия – оперативно выполнять и тщательно проверять каждый заказ, что позволяет заводу достигать стабильно высокого уровня изделий и на протяжении многих лет сохранять репутацию лидера отрасли в области качества, успешно конкурируя с другими производителями из России и ближнего зарубежья.





Завод «Энергокабель» – не только современное производство с применением передовых технологий и оборудования всемирно известных фирм, таких как Maillefer, Nokia, Rosendahl, Сortinovis, Pourtier, Sket, Mario Frigerio S.p.A., но и пошаговый контроль качества.





Ассортимент выпускаемой Заводом продукции включает:

Кабели силовые

Кабели контрольные

Кабели для систем пожарной сигнализации

Кабели для систем управления и сигнализации

Кабели малогабаритные

Кабели для цепей управления и контроля

Кабели телефонные

Провода и шнуры различного назначения

Завод «Энергокабель» занимает 5-ое место из более чем 20-ти ведущих кабельных заводов России по производству кабелей с пластмассовой (ПВХ) изоляцией на напряжение 1кВ. Данный тип кабелей в первую очередь используется в бытовом и промышленном строительстве, а также энергетике. Завод – единственное предприятие Москвы и Московской области, выпускающее весь спектр кабельной продукции в ПВХ изоляции.





Вся продукция предприятия

сертифицирована

на соответствие национальным стандартам.

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (разработка и производство) в системе Военный регистр

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (разработка и производство)

Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2015)

Лицензия на право изготовления кабелей для атомных станций

Лицензия на право конструирования оборудования для атомных станций

Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ (всего 33 сертификата на всю выпускаемую продукцию)

Изготовление кабелей и проводов связано с переработкой большого количества цветных металлов и изоляционных материалов, от своевременной поставки и высокого качества которых зависит устойчивая работа предприятия.

В связи с этим, Завод имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками технологических материалов, такими как ОАО «ОК РУСАЛ ТД», ОАО «ГМК Норильский никель», ЗАО «Русская медная компания», ООО «Элкат», ОАО «ЕТК», ЗАО «Каустик», ОАО «Владимирский химический завод», ООО «Фирма «Проминвест Пластик», ОАО «Владимирский завод пленочных материалов» и др. Вся продукция поставщиков сертифицирована.

Наша продукция успешно конкурирует по ценам с аналогичными изделиями других производителей страны и ближнего зарубежья.

Минимальные сроки изготовления и поставки продукции благодаря системе оперативного планирования, штрих-кодированию на всех этапах производства, постоянным запасам сырья и материалов на складе

Качественный кабель только из качественного сырья. Жесткое соблюдение технологической дисциплины от заказа технологических материалов до отгрузки готовой продукции.

Надежная упаковка готовой продукции, оперативная погрузка, контроль качества погрузки, комфортные условия для водителей-экпедиторов

Широкий ассортимент готовой продукции на складах. Актуальные остатки в реальном времени

Наличие в штате высококвалифицированных специалистов, использование наукоемких конструкций позволяет нам изготавливать кабель с дополнительными характеристиками по отдельно согласованному техническому соглашению с соблюдением требований стандартов

Полное соблюдение законодательства, официальное оформление документов точно и в срок





Завод – один из признанных лидеров отрасли в области качества выпускаемой продукции.