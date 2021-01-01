Наша компания основана в 1998 году. С тех пор мы проделали огромную работу, сегодня "Светотехника - 1" - это высокое качество товаров и услуг; наличие товара на складе по всем ассортиментным группам; индивидуальный подход к каждому клиенту; предоставление гибкой системы скидок; возможность обеспечения комплексных поставок продукции; доставка в любую точку Казахстана любым видом транспорта.

Основным направлением деятельности компании является собственное производство кабеля, кабельного канала, гофрированной трубы, а также полиэтиленовой продукции.

Кроме этого, наша компания сотрудничает с множеством отечественных и зарубежных компаний и является официальным представителем известных производителей, таких как: EKF, OSRAM, LEDVANCE, HEGEL, IEK, Световые технологии, Светоприбор, Корпорации "Сайман", Лисма и Узола.

Каталог продукции включает в себя более 3000 наименований по различным направлениям. У нас имеются сертификаты от производителей и соответствия ТС, протоколы испытаний, экспертное заключение о соответствии требованиям промышленной безопасности, а также положительные отзывы от наших клиентов.

"Светотехника-1" - МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

