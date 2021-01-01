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    Филиал ТОО «Светотехника-1» в г. Алматы»

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    БИН: 110341007035

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    Контакты:

    InsideP_2 050050, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Немировича-Данченко, д. 18

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 opt13@c... Показать email

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    Филиал ТОО «Светотехника-1» в г. Алматы»


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     О Компании

    Наша компания основана в 1998 году. С тех пор мы проделали огромную работу, сегодня "Светотехника - 1" - это высокое качество товаров и услуг; наличие товара на складе по всем ассортиментным группам; индивидуальный подход к каждому клиенту; предоставление гибкой системы скидок; возможность обеспечения комплексных поставок продукции; доставка в любую точку Казахстана любым видом транспорта.

    Основным направлением деятельности компании является собственное производство кабеля, кабельного канала, гофрированной трубы, а также полиэтиленовой продукции.

    Кроме этого, наша компания сотрудничает с множеством отечественных и зарубежных компаний и является официальным представителем известных производителей, таких как: EKF, OSRAM, LEDVANCE, HEGEL, IEK, Световые технологии, Светоприбор, Корпорации "Сайман", Лисма и Узола.

    Каталог продукции включает в себя более 3000 наименований по различным направлениям. У нас имеются сертификаты от производителей и соответствия ТС, протоколы испытаний, экспертное заключение о соответствии требованиям промышленной безопасности, а также положительные отзывы от наших клиентов.

    "Светотехника-1" - МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС


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