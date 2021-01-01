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    ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)

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    ИНН: 235305809336

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    Контакты:

    InsideP_2 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополинная, 14/1

    InsideP_2 +7(918)... Показать телефон

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    ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)

    ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)

    «БК - Электро» - это компания, основанная командой профессионалов, имеющих многолетний опыт работы.
    Основной целью нашей компании является создание долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях.



    Специализация «БК-Электро» - продажа кабельно-проводниковой продукции.
    Мы всегда готовы предложить широкий спектр продукции, имеющейся в наличии на складе в г. Краснодар,
    либо предоставить по индивидуальному заказу клиента необходимые наименования изделий в самое короткое время.



    Приоритетными направлениями «БК-Электро» являются:

    доступность кабельно-проводниковой продукции
    широкий ассортимент
    высокое качество изделий, подтвержденное наличием сертификатов соответствия и паспортами качества
    индивидуальный подход к каждому покупателю


    Компания «БК-Электро» – это высокое качество продукции и выгодные условия сотрудничества.


    ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)

    ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)


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