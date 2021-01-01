«БК - Электро» - это компания, основанная командой профессионалов, имеющих многолетний опыт работы.

Основной целью нашей компании является создание долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях.





Специализация «БК-Электро» - продажа кабельно-проводниковой продукции.

Мы всегда готовы предложить широкий спектр продукции, имеющейся в наличии на складе в г. Краснодар,

либо предоставить по индивидуальному заказу клиента необходимые наименования изделий в самое короткое время.



