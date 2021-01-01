ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)
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ИНН: 235305809336Проверить компанию
Контакты:
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополинная, 14/1
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ИП Киселев И. А. («БК-Электро»)
«БК - Электро» - это компания, основанная командой профессионалов, имеющих многолетний опыт работы.
Основной целью нашей компании является создание долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях.
Специализация «БК-Электро» - продажа кабельно-проводниковой продукции.
Мы всегда готовы предложить широкий спектр продукции, имеющейся в наличии на складе в г. Краснодар,
либо предоставить по индивидуальному заказу клиента необходимые наименования изделий в самое короткое время.
Приоритетными направлениями «БК-Электро» являются:
доступность кабельно-проводниковой продукции
широкий ассортимент
высокое качество изделий, подтвержденное наличием сертификатов соответствия и паспортами качества
индивидуальный подход к каждому покупателю
Компания «БК-Электро» – это высокое качество продукции и выгодные условия сотрудничества.