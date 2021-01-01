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ИП Степанов Денис Владимирович
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ИНН: 183106007460Проверить компанию
Контакты:
г Ижевск
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ИП Степанов Денис Владимирович
Оптовая и розничная продажа электротехнических изделий и энергосберегающих тенологий, кабельные и пленочные системы отопления
«Электрорай» предлагает качественное электротехническое оборудование от ведущих производителей.
Весь спектр электротехнического оборудования разделен на группы, это дает возможность легко и быстро подобрать необходимую модель, уточнить характеристики. Весь товар имеет гарантийные сроки, в течение которых, можно осуществить замену или качественный ремонт.
Покупая у нас вы получите выгодную цену, быстрое оформление заказа, услугу «доставки» — это возможно благодаря дополнительной договоренности.
Дополнительная скидка при оплате наличными от 5 до 15%
«Электрорай» предлагает качественное электротехническое оборудование от ведущих производителей.
Весь спектр электротехнического оборудования разделен на группы, это дает возможность легко и быстро подобрать необходимую модель, уточнить характеристики. Весь товар имеет гарантийные сроки, в течение которых, можно осуществить замену или качественный ремонт.
Покупая у нас вы получите выгодную цену, быстрое оформление заказа, услугу «доставки» — это возможно благодаря дополнительной договоренности.
Дополнительная скидка при оплате наличными от 5 до 15%