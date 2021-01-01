Оптовая и розничная продажа электротехнических изделий и энергосберегающих тенологий, кабельные и пленочные системы отопления



«Электрорай» предлагает качественное электротехническое оборудование от ведущих производителей.

Весь спектр электротехнического оборудования разделен на группы, это дает возможность легко и быстро подобрать необходимую модель, уточнить характеристики. Весь товар имеет гарантийные сроки, в течение которых, можно осуществить замену или качественный ремонт.

Покупая у нас вы получите выгодную цену, быстрое оформление заказа, услугу «доставки» — это возможно благодаря дополнительной договоренности.

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