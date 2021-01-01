    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ИП Степанов Денис Владимирович

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 183106007460

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 г Ижевск

    InsideP_2 +7(3412... Показать телефон

    InsideP_2 diana82... Показать email

    InsideP_2 electro... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ИП Степанов Денис Владимирович

    Оптовая и розничная продажа электротехнических изделий и энергосберегающих тенологий, кабельные и пленочные системы отопления

    «Электрорай» предлагает качественное электротехническое оборудование от ведущих производителей. 
    Весь спектр электротехнического оборудования разделен на группы, это дает возможность легко и быстро подобрать необходимую модель, уточнить характеристики. Весь товар имеет гарантийные сроки, в течение которых, можно осуществить замену или качественный ремонт. 
    Покупая у нас вы получите выгодную цену, быстрое оформление заказа, услугу «доставки» — это возможно благодаря дополнительной договоренности. 
    Дополнительная скидка при оплате наличными от 5 до 15% 

    < Назад