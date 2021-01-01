Магазин "ЭлектроМир" специализируется на поставке кабельной продукции, электроустановочных изделий, электротехнических материалов и всего необходимого для электромонтажа.

Ассортимент предлагаемой продукции представлен качественными светотехническими и электроустановочными изделиями.

Постоянными нашими клиентами являются крупные электромонтажные организации, индивидуальные предприниматели и частные лица. При работе с такими клиентами возможна заключение договора с отсрочкой платежа, взаимозачет.

Мы рады предложить нашим клиентам товары следующих категорий:

Наши клиенты, у которых малый опыт электромонтажных работ, но которым необходимо сделать электропроводку дома, на даче, в гараже и т. д., всегда получат в магазине квалифицированную консультацию, т. к. продавцы-консультанты и менеджеры имеют специальное электротехническое образование.

Большое значение в выборе нашего магазина как поставщика имеет то, что склады находятся рядом с магазином, поэтому на формирование заказа уходит минимальное время.

Рассчитаться за приобретенные товары можно по наличному и безналичному расчету

Получить консультацию по интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону 8-(3022)-35-22-22 (доб. 163, 122) или по e-mail: electro@rbq.ru.



Время работы магазина с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных, в субботу с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00, г. Чита, ул. Петровская, 21, ТД "Петровский", корпус А, 1 этаж.