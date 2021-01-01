    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «50 Герц»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 5835087716

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 440028, Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, д. 3, а

    InsideP_2 +7(8412... Показать телефон

    InsideP_2 m.chuik... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «50 Герц»

    О компании

    Компания «База электроматериалов» основана в 1993 году

    База электроматериалов специализируется на оптовой и розничной продаже электротехнической продукции как для промышленных предприятий и энергоснабжающих компаний, так и для дома.

    На данный момент мы представляем собой крупную компанию, имеющую самый большой склад электротехнической продукции в городе Пензе.

    10 причин сотрудничать с нами:
    • 4 филиала в Пензе с более чем 50 000 наименований товаров в наличии;
    • большой складской запас товаров;
    • ежедневные поступления от поставщиков;
    • актуальные цены;
    • продажа только сертифицированных товаров;
    • оперативное согласование заказа клиента;
    • собственное производство;
    • несколько тысяч постоянных покупателей;
    • более 100 постоянных поставщиков;
    • гарантированный обмен товаров ненадлежащего качества.

    Производство

     2f1f38d9a39d584a108fd168407d6053.jpg  9cee23d8f8ebad9cbb3a7734cf907d72.jpg  3d1e8ceb8015e662d5385e66b66b55ee.jpg  539937641235a79daf00edba5e903be6.gif

    Наша компания обладает производственной базой, благодаря которой мы можем предложить производство

    • Вводно-распределительных устройств ВРУ
    • Распределительных силовые шкафы ШРС
    • Передвижных электролабораторий
    • Трансформаторных подстанций
    • Пунктов коммерческого учета и прочего щитового оборудования как по стандартным схемам так и по схемам заказчика

    < Назад