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Наша компания обладает производственной базой, благодаря которой мы можем предложить производство
ООО «50 Герц»
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ИНН: 5835087716Проверить компанию
Контакты:
440028, Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, д. 3, а
+7(8412... Показать телефон
m.chuik... Показать email
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- Контакты
ООО «50 Герц»
О компании
Компания «База электроматериалов» основана в 1993 году
База электроматериалов специализируется на оптовой и розничной продаже электротехнической продукции как для промышленных предприятий и энергоснабжающих компаний, так и для дома.
На данный момент мы представляем собой крупную компанию, имеющую самый большой склад электротехнической продукции в городе Пензе.10 причин сотрудничать с нами:
- 4 филиала в Пензе с более чем 50 000 наименований товаров в наличии;
- большой складской запас товаров;
- ежедневные поступления от поставщиков;
- актуальные цены;
- продажа только сертифицированных товаров;
- оперативное согласование заказа клиента;
- собственное производство;
- несколько тысяч постоянных покупателей;
- более 100 постоянных поставщиков;
- гарантированный обмен товаров ненадлежащего качества.
Производство
Наша компания обладает производственной базой, благодаря которой мы можем предложить производство
- Вводно-распределительных устройств ВРУ
- Распределительных силовые шкафы ШРС
- Передвижных электролабораторий
- Трансформаторных подстанций
- Пунктов коммерческого учета и прочего щитового оборудования как по стандартным схемам так и по схемам заказчика