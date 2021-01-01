О компании

Компания «База электроматериалов» основана в 1993 году

База электроматериалов специализируется на оптовой и розничной продаже электротехнической продукции как для промышленных предприятий и энергоснабжающих компаний, так и для дома.

На данный момент мы представляем собой крупную компанию, имеющую самый большой склад электротехнической продукции в городе Пензе.

10 причин сотрудничать с нами:

4 филиала в Пензе с более чем 50 000 наименований товаров в наличии;

большой складской запас товаров;

ежедневные поступления от поставщиков;

актуальные цены;

продажа только сертифицированных товаров;

оперативное согласование заказа клиента;

собственное производство;

несколько тысяч постоянных покупателей;

более 100 постоянных поставщиков;

гарантированный обмен товаров ненадлежащего качества.

Производство

Наша компания обладает производственной базой, благодаря которой мы можем предложить производство