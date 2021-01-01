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ООО «Алекском»
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ИНН: 2463118719Проверить компанию
Контакты:
г Красноярск, пр-кт Мира, д 91
+7(923)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «Алекском»
Мы реализуем лучшую кабельную продукцию
- ITK
- NETLAN
- HYPERLINE
- SCHNEIDER
- ELECTRIK
- LEGRAND
- CAVEL
- NIKOMAX
и других брендов, (оптоволокно, витую пару) по доступным ценам от завода изготовителя
- ITK
- NETLAN
- HYPERLINE
- SCHNEIDER
- ELECTRIK
- LEGRAND
- CAVEL
- NIKOMAX
и других брендов, (оптоволокно, витую пару) по доступным ценам от завода изготовителя