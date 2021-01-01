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    ООО «Алекском»

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    ИНН: 2463118719

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    Контакты:

    InsideP_2 г Красноярск, пр-кт Мира, д 91

    InsideP_2 +7(923)... Показать телефон

    InsideP_2 alexcom... Показать email

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    ООО «Алекском»

    Мы реализуем лучшую кабельную продукцию
      
    - ITK
    - NETLAN
    - HYPERLINE
    - SCHNEIDER
    - ELECTRIK
    - LEGRAND
    - CAVEL
    - NIKOMAX
    и других брендов, (оптоволокно, витую пару) по доступным ценам от завода изготовителя

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