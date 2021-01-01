Интернет магазин «krep-elektro» работает с 2011 года. За это время мы успели завоевать доверие покупателей не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Нашими клиентами являются как частные лица, так и организации.

Основное направление нашей деятельности отражено в названии магазина — KREP-ELEKTRO. Мы специализируемся на поставках электротехнической продукции и крепежных изделий, а также инструментов и строительно-отделочных материалов. Главная задача, которую ежедневно решают сотрудники магазина, заключается в обеспечении комфорта наших покупателей. Наша главная цель — поставки качественной продукции в оптимальные сроки и по справедливой цене. В будущем в наши планы входит постоянный поиск новых поставщиков и покупателей, расширение ассортимента для более полной комплектации объекта в одном месте. На данный момент в нашем магазине доступно более 15 000 товаров для заказа. Мы и дальше намерены двигаться по пути развития интернет-магазина удобного для покупателей.

Мы знаем, что существует много магазинов, аналогичных нашему. Выбор велик. Поэтому особенно благодарны нашим клиентам, что они предпочли именно нас. Мы хотим сказать большое спасибо каждому покупателю, что выбрали наш магазин! И надеемся, что в будущем, наши отношения будут только крепнуть и расширяться.