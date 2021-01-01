ООО «БалтЭнергоКомплект»
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Контакты:
194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, литера а, оф. 303
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ООО «БалтЭнергоКомплект»
ООО "БалтЭнергоКомплект" уже много лет работает на рынке кабельно-проводниковой продукции и имеет огромный опыт в реализации проектов различных масштабов.
Мы постоянно стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. Вся предлагаемая продукция произведена с применением самых современных технологий и разработок ведущими производителями и соответствует предъявляемым требованиям и стандартам качества.
Цель нашей компании заключается в обеспечении стратегически важных отраслей российской промышленности самой высококачественной кабельной продукцией.
Мы рады, что Вы посетили наш сайт. Приглашаем Вас к сотрудничеству с нами!
Интернет-магазин
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин, где Вы можете приобрести кабельно-проводниковую продукцию.
Уважаемые клиенты, сообщаем Вам о том, что компания «БалтЭнергоКомплект» на правах эксклюзивного официального дилера на территории Северо-Западного региона Российской Федерации, начала сотрудничество с компанией Elcon Megarad (Италия), ведущим сертифицированным производителем термоусадочных и высокоэластичных муфт, компонентов, а также мастик и смол для применения в электротехнике.
Основные преимущества Elcon Megarad:
1. ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Вся продукция компании производится на заводе в Италии, что позволяет выполнять контроль качества на всех этапах производства, а также проводить испытания в электротехнических и химических лабораториях Elcon Megarad, оснащенных современным оборудованием для выполнения самых строгих испытаний.
2. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Elcon Megarad обладает сертификатом качества ISO 9000 и сертификатом экологического менеджмента ISO 14000. Продукция прошла типовые испытания в соответствии со стандартами IEC, CENELEC b IEEE в самых авторитетных международных лабораториях, таких как CESI, KEMA, VEIKI и FGH.
3. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Срок выполнение заказа 1-2 недели.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Возможность изготовления продукции под нужды заказчика.