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ООО «БКК»
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ИНН: 7810623359Проверить компанию
Контакты:
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 92, литер а, пом. 3-н
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ООО «БКК»
Балтийская Кабельная Компания — предприятие, занимающееся оптовой продажей кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования.
Склады компании расположены в центре Санкт-Петербурга с удобными подъездными путями, что позволяет нашим клиентам быстро произвести загрузку продукции и доставить её по назначению.
Направление деятельности
Основным направлением деятельности Балтийской Кабельной Компании является поставка бронированных кабелей, силовых кабелей для внутренней и внешней прокладки, кабелей гибких, телефонных, кабелей контрольных, проводов для ЛЭП, проводов изолированных и неизолированных, кабеля огнестойкого, слаботочного и оптоволоконного кабеля. В последнее время компания постоянно расширяет ассортимент оборудования, необходимого для монтажа кабельной линии. Вы можете у нас приобрести ОКЛ, автоматические выключатели, контакторы, электрические розетки, электрощитовое оборудование, кабельные наконечники, светодиодные светильники различного назначения, кабеленесущие системы, кабельные муфты, гофрированные трубы, кабель-каналы(короба) и метизы. Стабильное и эффективное сотрудничество с ведущими российскими производителями кабельной продукции такими, как
- ООО «ГК «Севкабель»
- АО «ЭЛКАБ»-Кабельный завод
- ООО «Ивановский кабельный завод»
- ООО ПКП «СегментЭНЕРГО»
- ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
- ООО «КабельЭлектроСвязь»
- АО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»
и многими другими, позволяет комплектовать заказ, исходя из потребностей заказчика. В перспективах развития Балтийской Кабельной Компании стоят задачи по дальнейшему расширению ассортимента продукции, увеличения складских площадей в Санкт-Петербурге и открытия своих представительств в различных регионах России.
Склады компании расположены в центре Санкт-Петербурга с удобными подъездными путями, что позволяет нашим клиентам быстро произвести загрузку продукции и доставить её по назначению.
Направление деятельности
Основным направлением деятельности Балтийской Кабельной Компании является поставка бронированных кабелей, силовых кабелей для внутренней и внешней прокладки, кабелей гибких, телефонных, кабелей контрольных, проводов для ЛЭП, проводов изолированных и неизолированных, кабеля огнестойкого, слаботочного и оптоволоконного кабеля. В последнее время компания постоянно расширяет ассортимент оборудования, необходимого для монтажа кабельной линии. Вы можете у нас приобрести ОКЛ, автоматические выключатели, контакторы, электрические розетки, электрощитовое оборудование, кабельные наконечники, светодиодные светильники различного назначения, кабеленесущие системы, кабельные муфты, гофрированные трубы, кабель-каналы(короба) и метизы. Стабильное и эффективное сотрудничество с ведущими российскими производителями кабельной продукции такими, как
- ООО «ГК «Севкабель»
- АО «ЭЛКАБ»-Кабельный завод
- ООО «Ивановский кабельный завод»
- ООО ПКП «СегментЭНЕРГО»
- ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
- ООО «КабельЭлектроСвязь»
- АО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»
и многими другими, позволяет комплектовать заказ, исходя из потребностей заказчика. В перспективах развития Балтийской Кабельной Компании стоят задачи по дальнейшему расширению ассортимента продукции, увеличения складских площадей в Санкт-Петербурге и открытия своих представительств в различных регионах России.
Балтийская Кабельная Компания имеет возможность отгрузить кабельно-проводниковую продукцию не только стандартными бухтами в заводской упаковке или целыми зашитыми барабанами, но и сделать отмотку кабеля или провода по запрашиваемым покупателем длинам. Квалифицированный персонал на складах компании сделает отмотку кабеля быстро и качественно. География поставок кабельной продукции и оборудования простирается от северных границ РФ до Дальнего Востока. Кабельную продукцию мы поставляем на крупнейшие стройки России, на строительные объекты регионального и местного значения. Круг партнёров Балтийской Кабельной Компании большой и разнообразный: это строительные организации, проектные институты, интернет-провайдеры, монтажные организации, индивидуальные предприниматели и строительные магазины.
Балтийская Кабельная Компания также предлагает клиентам доставку продукции автотранспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При необходимости доставить Ваш заказ в любой регион Российской Федерации автомобильным или железнодорожным транспортом Балтийская Кабельная Компания прибегает к услугам транспортных фирм:
- Балтийская Служба Доставки
- ПЭК
- Деловые Линии
- ЖелДорЭкспедиция
В Балтийской Кабельной Компании постоянно проходят сезонные акции по кабельной продукции, участвуя в которых Вы получаете дополнительные скидки при размещении заказа. Компетентный персонал компании, имея большой опыт работы на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования, обеспечивает оперативное решение задач любой сложности, возникающих в процессе формирования заказа, поставки и отгрузки товара.
Также наши специалисты дадут Вам квалифицированные консультации по всему ассортименту предлагаемой продукции.
Сегодня Балтийская Кабельная Компания — это:
- Группа профессионалов, давно работающих на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования
- Разумные цены, выработанные стратегии взаимодействия производителей и наших заказчиков
- Продукция ведущих предприятий России
- Гибкая система скидок на любой объем
- Отсрочка платежей постоянным клиентам
- Квалифицированная помощь специалистов в решении комплексных задач
- Налаженное сотрудничество с транспортными компаниями, осуществляющими доставку и отгрузку заказов в сжатые сроки
- Оперативное решение организационных вопросов и технических проблем
Балтийская Кабельная Компания предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество по поставкам кабельно-проводниковой продукции и оборудования на Ваши объекты. Со своей стороны гарантируем надежность и соблюдение сроков поставок, качество продукции и добросовестные партнерские отношения.
Балтийская Кабельная Компания также предлагает клиентам доставку продукции автотранспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При необходимости доставить Ваш заказ в любой регион Российской Федерации автомобильным или железнодорожным транспортом Балтийская Кабельная Компания прибегает к услугам транспортных фирм:
- Балтийская Служба Доставки
- ПЭК
- Деловые Линии
- ЖелДорЭкспедиция
В Балтийской Кабельной Компании постоянно проходят сезонные акции по кабельной продукции, участвуя в которых Вы получаете дополнительные скидки при размещении заказа. Компетентный персонал компании, имея большой опыт работы на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования, обеспечивает оперативное решение задач любой сложности, возникающих в процессе формирования заказа, поставки и отгрузки товара.
Также наши специалисты дадут Вам квалифицированные консультации по всему ассортименту предлагаемой продукции.
Сегодня Балтийская Кабельная Компания — это:
- Группа профессионалов, давно работающих на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования
- Разумные цены, выработанные стратегии взаимодействия производителей и наших заказчиков
- Продукция ведущих предприятий России
- Гибкая система скидок на любой объем
- Отсрочка платежей постоянным клиентам
- Квалифицированная помощь специалистов в решении комплексных задач
- Налаженное сотрудничество с транспортными компаниями, осуществляющими доставку и отгрузку заказов в сжатые сроки
- Оперативное решение организационных вопросов и технических проблем
Балтийская Кабельная Компания предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество по поставкам кабельно-проводниковой продукции и оборудования на Ваши объекты. Со своей стороны гарантируем надежность и соблюдение сроков поставок, качество продукции и добросовестные партнерские отношения.
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