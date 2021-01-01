



Балтийская Кабельная Компания — предприятие, занимающееся оптовой продажей кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования.



Склады компании расположены в центре Санкт-Петербурга с удобными подъездными путями, что позволяет нашим клиентам быстро произвести загрузку продукции и доставить её по назначению.





Направление деятельности



Основным направлением деятельности Балтийской Кабельной Компании является поставка бронированных кабелей, силовых кабелей для внутренней и внешней прокладки, кабелей гибких, телефонных, кабелей контрольных, проводов для ЛЭП, проводов изолированных и неизолированных, кабеля огнестойкого, слаботочного и оптоволоконного кабеля. В последнее время компания постоянно расширяет ассортимент оборудования, необходимого для монтажа кабельной линии. Вы можете у нас приобрести ОКЛ, автоматические выключатели, контакторы, электрические розетки, электрощитовое оборудование, кабельные наконечники, светодиодные светильники различного назначения, кабеленесущие системы, кабельные муфты, гофрированные трубы, кабель-каналы(короба) и метизы. Стабильное и эффективное сотрудничество с ведущими российскими производителями кабельной продукции такими, как



- ООО «ГК «Севкабель»

- АО «ЭЛКАБ»-Кабельный завод

- ООО «Ивановский кабельный завод»

- ООО ПКП «СегментЭНЕРГО»

- ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»

- ООО «КабельЭлектроСвязь»

- АО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»



и многими другими, позволяет комплектовать заказ, исходя из потребностей заказчика. В перспективах развития Балтийской Кабельной Компании стоят задачи по дальнейшему расширению ассортимента продукции, увеличения складских площадей в Санкт-Петербурге и открытия своих представительств в различных регионах России.



