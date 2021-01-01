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    ООО «БКК»

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    ИНН: 7810623359

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    ООО «БКК»


     Балтийская Кабельная Компания
    Балтийская Кабельная Компания — предприятие, занимающееся оптовой продажей кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования.

    Склады компании расположены в центре Санкт-Петербурга с удобными подъездными путями, что позволяет нашим клиентам быстро произвести загрузку продукции и доставить её по назначению.


    Направление деятельности
    Основным направлением деятельности Балтийской Кабельной Компании является поставка бронированных кабелей, силовых кабелей для внутренней и внешней прокладки, кабелей гибких, телефонных, кабелей контрольных, проводов для ЛЭП, проводов изолированных и неизолированных, кабеля огнестойкого, слаботочного и оптоволоконного кабеля. В последнее время компания постоянно расширяет ассортимент оборудования, необходимого для монтажа кабельной линии. Вы можете у нас приобрести ОКЛ, автоматические выключатели, контакторы, электрические розетки, электрощитовое оборудование, кабельные наконечники, светодиодные светильники различного назначения, кабеленесущие системы, кабельные муфты, гофрированные трубы, кабель-каналы(короба) и метизы. Стабильное и эффективное сотрудничество с ведущими российскими производителями кабельной продукции такими, как

    - ООО «ГК «Севкабель»
    - АО «ЭЛКАБ»-Кабельный завод
    - ООО «Ивановский кабельный завод»
    - ООО ПКП «СегментЭНЕРГО»
    - ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
    - ООО «КабельЭлектроСвязь»
    - АО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»
    и многими другими, позволяет комплектовать заказ, исходя из потребностей заказчика. В перспективах развития Балтийской Кабельной Компании стоят задачи по дальнейшему расширению ассортимента продукции, увеличения складских площадей в Санкт-Петербурге и открытия своих представительств в различных регионах России.

    Балтийская Кабельная Компания

    Балтийская Кабельная Компания имеет возможность отгрузить кабельно-проводниковую продукцию не только стандартными бухтами в заводской упаковке или целыми зашитыми барабанами, но и сделать отмотку кабеля или провода по запрашиваемым покупателем длинам. Квалифицированный персонал на складах компании сделает отмотку кабеля быстро и качественно. География поставок кабельной продукции и оборудования простирается от северных границ РФ до Дальнего Востока. Кабельную продукцию мы поставляем на крупнейшие стройки России, на строительные объекты регионального и местного значения. Круг партнёров Балтийской Кабельной Компании большой и разнообразный: это строительные организации, проектные институты, интернет-провайдеры, монтажные организации, индивидуальные предприниматели и строительные магазины.

    Балтийская Кабельная Компания также предлагает клиентам доставку продукции автотранспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
    При необходимости доставить Ваш заказ в любой регион Российской Федерации автомобильным или железнодорожным транспортом Балтийская Кабельная Компания прибегает к услугам транспортных фирм:

    - Балтийская Служба Доставки
    - ПЭК
    - Деловые Линии
    - ЖелДорЭкспедиция

    В Балтийской Кабельной Компании постоянно проходят сезонные акции по кабельной продукции, участвуя в которых Вы получаете дополнительные скидки при размещении заказа. Компетентный персонал компании, имея большой опыт работы на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования, обеспечивает оперативное решение задач любой сложности, возникающих в процессе формирования заказа, поставки и отгрузки товара.

    Также наши специалисты дадут Вам квалифицированные консультации по всему ассортименту предлагаемой продукции.


    Сегодня Балтийская Кабельная Компания — это:

    - Группа профессионалов, давно работающих на рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования
    - Разумные цены, выработанные стратегии взаимодействия производителей и наших заказчиков
    - Продукция ведущих предприятий России
    - Гибкая система скидок на любой объем
    - Отсрочка платежей постоянным клиентам
    - Квалифицированная помощь специалистов в решении комплексных задач
    - Налаженное сотрудничество с транспортными компаниями, осуществляющими доставку и отгрузку заказов в сжатые сроки
    - Оперативное решение организационных вопросов и технических проблем

    Балтийская Кабельная Компания предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество по поставкам кабельно-проводниковой продукции и оборудования на Ваши объекты. Со своей стороны гарантируем надежность и соблюдение сроков поставок, качество продукции и добросовестные партнерские отношения.

      
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