Предприятие ООО «Блок» основано в 1992 году. За годы работы фирма установила долговременные связи с большинством производителей кабельной и электротехнической продукцией в стране.

До сих пор главным направлением является поставка «под заказ» и продажа со склада кабельно-проводниковой продукции. Последние годы активно развиваются электротехническое и светотехническое направления, освоено изготовление металлоконструкций профильного назначения.

Сотрудники компании работают в ней много лет и имеют большой опыт работы в кабельной и электротехнической областях, что позволяет фирме сохранять репутацию «стабильной и надежной компании». Специалисты нашей фирмы всегда готовы проконсультировать заказчика по выбору продукции, а так же приложат все усилия для своевременного и качественного выполнения заказа, доставки продукции до объекта.

Предприятие имеет собственное автохозяйство, куда входят автомобили и погрузо-разгрузочная техника разной грузоподьемности. Для отмоток кабельной продукции на складе имеются установки с сертифицируемым измерителем длины материалов ИДМ-65.





