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ООО «Блок»
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ИНН: 7801023620Проверить компанию
Контакты:
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 2, оф. 229
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ООО «Блок»
Предприятие ООО «Блок» основано в 1992 году. За годы работы фирма установила долговременные связи с большинством производителей кабельной и электротехнической продукцией в стране.
До сих пор главным направлением является поставка «под заказ» и продажа со склада кабельно-проводниковой продукции. Последние годы активно развиваются электротехническое и светотехническое направления, освоено изготовление металлоконструкций профильного назначения.
Сотрудники компании работают в ней много лет и имеют большой опыт работы в кабельной и электротехнической областях, что позволяет фирме сохранять репутацию «стабильной и надежной компании». Специалисты нашей фирмы всегда готовы проконсультировать заказчика по выбору продукции, а так же приложат все усилия для своевременного и качественного выполнения заказа, доставки продукции до объекта.
Предприятие имеет собственное автохозяйство, куда входят автомобили и погрузо-разгрузочная техника разной грузоподьемности. Для отмоток кабельной продукции на складе имеются установки с сертифицируемым измерителем длины материалов ИДМ-65.
До сих пор главным направлением является поставка «под заказ» и продажа со склада кабельно-проводниковой продукции. Последние годы активно развиваются электротехническое и светотехническое направления, освоено изготовление металлоконструкций профильного назначения.
Сотрудники компании работают в ней много лет и имеют большой опыт работы в кабельной и электротехнической областях, что позволяет фирме сохранять репутацию «стабильной и надежной компании». Специалисты нашей фирмы всегда готовы проконсультировать заказчика по выбору продукции, а так же приложат все усилия для своевременного и качественного выполнения заказа, доставки продукции до объекта.
Предприятие имеет собственное автохозяйство, куда входят автомобили и погрузо-разгрузочная техника разной грузоподьемности. Для отмоток кабельной продукции на складе имеются установки с сертифицируемым измерителем длины материалов ИДМ-65.
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Каталог продукции
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