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    ООО «Блок»

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    ИНН: 7801023620

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    Контакты:

    InsideP_2 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 2, оф. 229

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    • Контакты

    ООО «Блок»

    Предприятие ООО «Блок» основано в 1992 году. За годы работы фирма установила долговременные связи с большинством производителей кабельной и электротехнической продукцией в стране.

    До сих пор главным направлением является поставка «под заказ» и продажа со склада кабельно-проводниковой продукции. Последние годы активно развиваются электротехническое и светотехническое направления, освоено изготовление металлоконструкций профильного назначения.

    Сотрудники компании работают в ней много лет и имеют большой опыт работы в кабельной и электротехнической областях, что позволяет фирме сохранять репутацию «стабильной и надежной компании». Специалисты нашей фирмы всегда готовы проконсультировать заказчика по выбору продукции, а так же приложат все усилия для своевременного и качественного выполнения заказа, доставки продукции до объекта.

    Предприятие имеет собственное автохозяйство, куда входят автомобили и погрузо-разгрузочная техника разной грузоподьемности. Для отмоток кабельной продукции на складе имеются установки с сертифицируемым измерителем длины материалов ИДМ-65.


    Каталог продукции
    • Кабели и провода.
    • Щитовое оборудование.
    • Электромонтажные и электроустановочные изделия.
    • Светотехническое оборудование.
    • Оборудование и принадлежности для строительства воздушных и кабельных линий электропередач.
    • Для монтажа кабельных линий
    • Лебедки для протяжки кабеля и провода
    • Кабельные ролики
    • Трос-лидер и канаты
    • Кабельные чулки
    • Кондукторы
    • Домкраты кабельные
    • Кабельные муфты
    • Металлорукав и гофрированные ПЭ трубы
    • Инструменты для резки и разделки кабеля
    • Инструменты для опрессовки
    • Гильзы, наконечники
    • Для монтажа воздушных линий (СИП)
    • опоры ЛЭП, освещения
    • арматура
    • инструменты
    • Производство металлоизделий по ГОСТ, ТУ, чертежам заказчика с покрытием (грунт, краска, оцинковка) и без.
    • Фундаменты опор освещения
    • Кронштейны для установки светильников, прожекторов и т.п.
    • траверсы, откосы, укосы и др. для ЛЭП
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